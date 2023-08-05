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Барселона может отпустить правого защитника за 10 миллионов

Испания
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Клуб не заинтересован в услугах игрока

Барселона может отпустить правого защитника за 10 миллионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Серджиньо Дест может продолжить карьеру в другом клубе. "Барселона" решила отпустить футболиста

Игрок пытался произвести впечатление в течение предсезонной подготовки, но поразить тренера не удалось.

Каталонцы готовы продать его около 10 млн евро, но потенциальным вариантом может быть и аренда или даже досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до 2025 года.

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В статье: Барселона Серджино Дест
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Источник:
theathletic.com

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