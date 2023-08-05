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Барселона собирается подписать талант Фрайбурга
Игроку только исполнилось 16 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Фрайбурга" Ноа Дарвих продолжит карьеру в "Барселоне". С 16-летним футболистом уже заключили соглашение. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Дарвиха считают одним из величайших талантов на позиции атакующего хавбека. Он находится в системе "Фрайбурга" с 2017 года. Выступал за команды U-17 и U-19.
В прошлом сезоне в чемпионате Германии U-17 Дарвих забил пять мячей и отдал три голевых передачи в восьми матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
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