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Барселона собирается подписать талант Фрайбурга

Испания
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Игроку только исполнилось 16 лет

Барселона собирается подписать талант Фрайбурга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Фрайбурга" Ноа Дарвих продолжит карьеру в "Барселоне". С 16-летним футболистом уже заключили соглашение. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дарвиха считают одним из величайших талантов на позиции атакующего хавбека. Он находится в системе "Фрайбурга" с 2017 года. Выступал за команды U-17 и U-19.

В прошлом сезоне в чемпионате Германии U-17 Дарвих забил пять мячей и отдал три голевых передачи в восьми матчах.

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В статье: Барселона Фрайбург
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Источник:
Fabrizio Romano

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