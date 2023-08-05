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Реал может купить Трубина в случае ухода Лунина
Однако речь только о позиции дублера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин находится в сфере интересов "Реала", сообщает DefensaCentral.
Мадридцы серьезно рассматривают его трансфер в случае ухода другого украинского голкипера – Андрея Лунина. В клубе считают, что Трубин является отличным вариантом по соотношению цены и качества, чтобы стать дублером Тибо Куртуа.
Источник утверждает, что подписание Трубина может обойтись "Реалу" в 10 млн евро плюс 5 млн бонусов. В Мадриде считают, что Анатолию нужно сделать шаг в карьере, чтобы закрепиться среди элиты.
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