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Реал может купить Трубина в случае ухода Лунина

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Однако речь только о позиции дублера

Реал может купить Трубина в случае ухода Лунина

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин находится в сфере интересов "Реала", сообщает DefensaCentral.

Мадридцы серьезно рассматривают его трансфер в случае ухода другого украинского голкипера – Андрея Лунина. В клубе считают, что Трубин является отличным вариантом по соотношению цены и качества, чтобы стать дублером Тибо Куртуа.

Источник утверждает, что подписание Трубина может обойтись "Реалу" в 10 млн евро плюс 5 млн бонусов. В Мадриде считают, что Анатолию нужно сделать шаг в карьере, чтобы закрепиться среди элиты.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анатолий Трубин
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Источник:
Defence Central

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Комментарии (12)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.08.2023 в 15:04
Весь світ мріє про мудрика, трубіна ну і ще трохи про сікана! Але "гордий і величний" Шахтар так просто не проведеш і задешево не візьмеш, задля цього - танцуют всє! - від сервільного і слизького шевченка до останнього занюханого журналіста ))
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+2
-1
shura73 (угледар)
05.08.2023 в 15:12
все спят и видят в своём составе бущана,буяльского,сидорчука и им подобных "дырявых" гениев.почему твоё .....динамо никого не покупает и не продаёт?....... баран
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2023 в 15:02
тольману, кстати, нужно опасаться ситуации с рыбкой...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2023 в 14:57
смена полироли?
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0
0
avatar
Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 14:59
шило на мыло, меньше абразива
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2023 в 15:00
на шиле - остро, на мыле - скользко)) нос боицца!))
0
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Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 15:02
носу пох )
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2023 в 15:03
тада ему нужно опасаться ситуации с рыбкой)))
0
0
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Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 15:05
))
0
0
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Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 14:55
Дика вутка.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2023 в 14:57
dick duck)))))
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0
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download1 (huyersk)
05.08.2023 в 14:32
Ось це прикол..А Анатолію до смаку буде сидіти на лавці? Не думаю!
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0
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