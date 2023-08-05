Реал может купить Трубина в случае ухода Лунина

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин находится в сфере интересов "Реала", сообщает DefensaCentral.

Мадридцы серьезно рассматривают его трансфер в случае ухода другого украинского голкипера – Андрея Лунина. В клубе считают, что Трубин является отличным вариантом по соотношению цены и качества, чтобы стать дублером Тибо Куртуа.

Источник утверждает, что подписание Трубина может обойтись "Реалу" в 10 млн евро плюс 5 млн бонусов. В Мадриде считают, что Анатолию нужно сделать шаг в карьере, чтобы закрепиться среди элиты.