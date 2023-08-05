Реал опроверг информацию об уходе Переса

Мадридский "Реал" опроверг слухи об уходе Флорентино Переса с поста президента клуба.

"Столкнувшись с появившимися в некоторых социальных сетях слухами о том, что президент Флорентино Перес якобы рассматривает возможность покинуть пост президента клуба, "Реал" Мадрид хочет заявить следующее:

- эти слухи не соответствуют действительности и являются результатом определенных интересов, не имеющих ничего общего с реальностью.

- на следующей Генеральной ассамблее "Реала" Совет директоров не будет предлагать в повестку дня ни один пункт, в котором будет обсуждаться изменение названия базы клуба", - говорится в клубном заявлении на сайте "сливочных".