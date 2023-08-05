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Реал опроверг информацию об уходе Переса
Флорентино - президент мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Мадридский "Реал" опроверг слухи об уходе Флорентино Переса с поста президента клуба.
"Столкнувшись с появившимися в некоторых социальных сетях слухами о том, что президент Флорентино Перес якобы рассматривает возможность покинуть пост президента клуба, "Реал" Мадрид хочет заявить следующее:
- эти слухи не соответствуют действительности и являются результатом определенных интересов, не имеющих ничего общего с реальностью.
- на следующей Генеральной ассамблее "Реала" Совет директоров не будет предлагать в повестку дня ни один пункт, в котором будет обсуждаться изменение названия базы клуба", - говорится в клубном заявлении на сайте "сливочных".
Напомним, Флорентино возглавляет "Реал" с 2000 года. Кроме периода с 2006 по 2009 год.
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