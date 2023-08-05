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Реал опроверг информацию об уходе Переса

Испания
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(1 голосов)

Флорентино - президент мадридцев

Реал опроверг информацию об уходе Переса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Мадридский "Реал" опроверг слухи об уходе Флорентино Переса с поста президента клуба.

"Столкнувшись с появившимися в некоторых социальных сетях слухами о том, что президент Флорентино Перес якобы рассматривает возможность покинуть пост президента клуба, "Реал" Мадрид хочет заявить следующее:

- эти слухи не соответствуют действительности и являются результатом определенных интересов, не имеющих ничего общего с реальностью.

- на следующей Генеральной ассамблее "Реала" Совет директоров не будет предлагать в повестку дня ни один пункт, в котором будет обсуждаться изменение названия базы клуба", - говорится в клубном заявлении на сайте "сливочных".

Напомним, Флорентино возглавляет "Реал" с 2000 года. Кроме периода с 2006 по 2009 год.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (13)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.08.2023 в 20:41
Скорей всего, саудити позвали. Они же там, в футболе не шарят, скупают всякий мусор, типа Роналду, Бензема, Малкома...Ну и, вероятно, у них на слуху вертелось Флорентино Перес... Думали, классный игрок...
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0
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Сусід Алграба
05.08.2023 в 20:43
Сто відсотків
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0
0
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Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 19:49
Есть ли жизнь после Переса?
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0
0
avatar
Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 19:40
Та дайте уже дедушке отдохнуть от дел его грязных, от дел его подлых, изверги. Дедушка Фло уже старенький, у дедушки уже деменция, дедушка уже тупить начинает. Оставьте его в покое, не мучьте старика, изверги!
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+1
0
Сусід Алграба
05.08.2023 в 19:52
Ти помилився. Байдена звати Джо, а не Фло.
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0
0
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Опанасович (Ковалівка)
05.08.2023 в 19:53
то як там справи в трампа, смердючий руснявий боте?
0
-1
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Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 19:54
Да, вы правы, многоуважаемый сосед Алграба, это применимо и к дедушке Джо.
0
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Сусід Алграба
05.08.2023 в 19:57
А як мені знати як справи у Трампа. Мабуть так: Трамп-тарарамп -тарарамп .
0
0
avatar
Опанасович (Ковалівка)
05.08.2023 в 19:52
дайте справжні строки пyталонським корупціонерам, а також відправте пyтaлoну в сегунду та позбавте її титутів, яких вони "досягли" під час підкупу арбітрів та загравань з керівництвом лаліги. Виженіть прорусняве керівництво з уєфа та створіть рівні умови для розвитку усіх клубів, а не тільки, які фінансуються з продажів нафти та газу. І тоді Перес зможе спокійно піти на пенсію!
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0
-1
Сусід Алграба
05.08.2023 в 19:54
Для цього робляться спроби створити СуперЛігу, але, як бачиш, люди добро не люблять.
+1
0
avatar
Опанасович (Ковалівка)
05.08.2023 в 19:33
пyтaлoнськi боти активізувалися
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0
-1
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Доктор Хаймарс
05.08.2023 в 19:46
Шо, Вітьок, тобі засвербіло?
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+1
0
Сусід Алграба
05.08.2023 в 18:44
Ти дивися, що виходить? Все як у пуйла, одночасно з ним прийшли до влади і мали одну перерву. Випадковість? Не думаю. Треба щось міняти. Злочинцям не місце в управлінні
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