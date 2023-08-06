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Барселона может заключить соглашение с инвесторами из Саудовской Аравии

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб ищет пути для улучшения финансовой ситуации

Барселона может заключить соглашение с инвесторами из Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может заключить соглашение с инвесторами из Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии существует несколько групп, которые следят за экономической ситуацией каталонцев и допускают свое финансовое участие в ее деятельности.

Пока никаких официальных контактов с руководством "блауграны" на этот счет не было. Потенциальные инвесторы только консультируются со своими представителями, недавно вернувшимися из Испании.

Напомним, в июне сообщалось, что рассматривается возможность продажи 49% "Барселоны" частному фонду, и президент Жоан Лапорт посещал Саудовскую Аравию и Катар.

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В статье: Барселона Саудовская Аравия
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (6)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 13:29
Барселона може накласти в угоду з інвесторами...
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0
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Footballers (Умань)
06.08.2023 в 13:22
Та плювати.
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0
0
avatar
Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 11:58
"Вот, шо эти два пи@араса, Бартомеу и Абидаль, жидяра и негроид, наворотили, до чего уже блъ дошло. Да их расстрелять сс.ука мало, ган@оны блъ. Ублюдки." Вот, шо я хотел было здесь написать, но потом подумал, шо за "жидяру и негроида" меня могут забанить и решил всё-таки это не писать.
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+1
0
avatar
Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 11:42
Неужели американцы не хотят купить пол Барселоны? Уж лучше амерам продать, чем этим полотенцоголовым ослоё@ам.
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0
0
avatar
Опанасович (Ковалівка)
06.08.2023 в 12:25
американці та німці вже зрозуміли, що витрачати гроші на пyтaлoнськy корупційну клоаку марно
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0
0
avatar
Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 13:32
Ну шо тебе на это сказать Витёк... Пульс у тебя нормальный.. давление тоже.. ты всё тот же пиз@апротивный поц, шо и раньше.
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