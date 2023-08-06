"Барселона" может заключить соглашение с инвесторами из Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии существует несколько групп, которые следят за экономической ситуацией каталонцев и допускают свое финансовое участие в ее деятельности.

Пока никаких официальных контактов с руководством "блауграны" на этот счет не было. Потенциальные инвесторы только консультируются со своими представителями, недавно вернувшимися из Испании.

Напомним, в июне сообщалось, что рассматривается возможность продажи 49% "Барселоны" частному фонду, и президент Жоан Лапорт посещал Саудовскую Аравию и Катар.