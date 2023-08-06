Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может заключить соглашение с инвесторами из Саудовской Аравии
Клуб ищет пути для улучшения финансовой ситуации
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" может заключить соглашение с инвесторами из Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии существует несколько групп, которые следят за экономической ситуацией каталонцев и допускают свое финансовое участие в ее деятельности.
Пока никаких официальных контактов с руководством "блауграны" на этот счет не было. Потенциальные инвесторы только консультируются со своими представителями, недавно вернувшимися из Испании.
Напомним, в июне сообщалось, что рассматривается возможность продажи 49% "Барселоны" частному фонду, и президент Жоан Лапорт посещал Саудовскую Аравию и Катар.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
- Днепр-1 - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.08.2023
- Россия за последние сутки выпустила по Украине 70 ракет и шахедов. Известно, сколько сбила ПВО
- Жирона заплатит Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика 7 млн евро и получит более 50% прав на игрока
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО