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Реал все еще рассматривает Хаби Алонсо для замены Анчелотти

Испания
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Речь идет о 2024 годе

Реал все еще рассматривает Хаби Алонсо для замены Анчелотти

Фото: bayer04.de / Автор невідомий

Новина українською

"Реал" продолжает рассматривать главного тренера "Байера" Хаби Алонсо как приоритетный вариант взамен Карло Анчелотти.

Основным вариантом развития событий является назначение Алонсо в 2024 году, когда у Анчелотти завершится контракт с мадридцами. Ситуация может измениться, если итальянец покинет клуб еще в сезон 2023-2024. Тогда клуб может возглавить Рауль.

Напомним, в начале августа "Байер" объявил о продлении контракта с Хаби Алонсо до 2026 года. Испанец возглавляет команду с октября 2022 года. Под его руководством клуб провел 37 игр - одержал 17 побед, потерпел 10 поражений и 10 встреч завершил вничью.

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В статье: Хаби Алонсо Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Diario Sport

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