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Реал все еще рассматривает Хаби Алонсо для замены Анчелотти
Речь идет о 2024 годе
Фото: bayer04.de / Автор невідомий
"Реал" продолжает рассматривать главного тренера "Байера" Хаби Алонсо как приоритетный вариант взамен Карло Анчелотти.
Основным вариантом развития событий является назначение Алонсо в 2024 году, когда у Анчелотти завершится контракт с мадридцами. Ситуация может измениться, если итальянец покинет клуб еще в сезон 2023-2024. Тогда клуб может возглавить Рауль.
Напомним, в начале августа "Байер" объявил о продлении контракта с Хаби Алонсо до 2026 года. Испанец возглавляет команду с октября 2022 года. Под его руководством клуб провел 37 игр - одержал 17 побед, потерпел 10 поражений и 10 встреч завершил вничью.
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