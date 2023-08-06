Реал все еще рассматривает Хаби Алонсо для замены Анчелотти

"Реал" продолжает рассматривать главного тренера "Байера" Хаби Алонсо как приоритетный вариант взамен Карло Анчелотти.

Основным вариантом развития событий является назначение Алонсо в 2024 году, когда у Анчелотти завершится контракт с мадридцами. Ситуация может измениться, если итальянец покинет клуб еще в сезон 2023-2024. Тогда клуб может возглавить Рауль.

Напомним, в начале августа "Байер" объявил о продлении контракта с Хаби Алонсо до 2026 года. Испанец возглавляет команду с октября 2022 года. Под его руководством клуб провел 37 игр - одержал 17 побед, потерпел 10 поражений и 10 встреч завершил вничью.