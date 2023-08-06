Цыганков снова забивает. На этот раз мощным ударом из-за пределов штрафной. ВИДЕО

Цыганков снова забивает "Жироне". На этот раз в контрольном матче против "Лацио". Виктор открывает счет в матче мощным ударом из-за пределов штрафной площади на 50-й минуте. На 65-й коуч испанского клуба заменил украинца.

Также ожидается дебют еще одного украинского представителя. Артем Довбык сегодня присоединился к каталонскому клубу и попал в заявку на товарищеский поединок. Известно, что форвард будет играть под 9-м номером в команде.