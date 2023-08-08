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Барселона подписала 16-летнего полузащитника из Фрайбурга

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Барселона подписала 16-летнего полузащитника из Фрайбурга

Фото: fcbarcelona.cat

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"Барселона" объявила о подписании 16-летнего полузащитника из "Фрайбурга" Ноа Дарвиха. Контракт с молодым немцем подписан до лета 2026-го.

Согласно порталу Transfermarkt хавбек обошелся "сине-гранатовым" в 2,5 миллиона евро. Пока 16-летний хавбек будет выступать за "Барселону Б".

Уже классические отступные в размере 1 миллиарда евро также прописаны в контракте Ноа.

Прошлый сезон Дарвих выступал в Бундеслиге U-17 и U-19. Всего за кампанию он провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Барселона Фрайбург
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Источник:
fcbarcelona.cat

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