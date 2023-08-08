Барселона подписала 16-летнего полузащитника из Фрайбурга

"Барселона" объявила о подписании 16-летнего полузащитника из "Фрайбурга" Ноа Дарвиха. Контракт с молодым немцем подписан до лета 2026-го.

Согласно порталу Transfermarkt хавбек обошелся "сине-гранатовым" в 2,5 миллиона евро. Пока 16-летний хавбек будет выступать за "Барселону Б".

Уже классические отступные в размере 1 миллиарда евро также прописаны в контракте Ноа.

Прошлый сезон Дарвих выступал в Бундеслиге U-17 и U-19. Всего за кампанию он провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.