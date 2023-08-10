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Реал показал третий комплект формы на новый сезон
Экипировка выполнена в черном цвете
Фото: realmadrid.com
"Реал" презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.
Экипировка от Adidas выполнена в черном цвете с желтыми деталями - в частности, клубный герб и логотипы спонсоров. Кроме того, футболка имеет угольный оттенок в виде трех полос на плечах.
Отмечается, что дизайн очередного комплекта формы мадридцев элегантный, но спортивный, что делает его универсальным и сдержанным предметом одежды. Эта форма сочетает в себе стиль и инновации в равных частях.
⚫ Back in black. ⚫— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023
???? ¡Ya está aquí nuestra 3º equipación 23/24 @adidasfootball!???? pic.twitter.com/gJtDOm5iZS
???? @ToniKroos + @adidasfootball ???? = ???? pic.twitter.com/LHykg1qlj5— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023
???? ¿Os mola nuestra nueva equipación? ✨— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023
???? @adidasfootball ????
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