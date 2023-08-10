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Реал показал третий комплект формы на новый сезон

Испания
(1 голосов)

Экипировка выполнена в черном цвете

Реал показал третий комплект формы на новый сезон

Фото: realmadrid.com

Новина українською

"Реал" презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка от Adidas выполнена в черном цвете с желтыми деталями - в частности, клубный герб и логотипы спонсоров. Кроме того, футболка имеет угольный оттенок в виде трех полос на плечах.

Отмечается, что дизайн очередного комплекта формы мадридцев элегантный, но спортивный, что делает его универсальным и сдержанным предметом одежды. Эта форма сочетает в себе стиль и инновации в равных частях.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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Сусід Алграба
10.08.2023 в 14:01
Дуже красива. Пригадую таку Реал одягнув на свій ювілей. Тоді Барса нас добре трахнула, досі приємно.
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