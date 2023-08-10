Реал показал третий комплект формы на новый сезон

"Реал" презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка от Adidas выполнена в черном цвете с желтыми деталями - в частности, клубный герб и логотипы спонсоров. Кроме того, футболка имеет угольный оттенок в виде трех полос на плечах.

Отмечается, что дизайн очередного комплекта формы мадридцев элегантный, но спортивный, что делает его универсальным и сдержанным предметом одежды. Эта форма сочетает в себе стиль и инновации в равных частях.

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⚫ Back in black. ⚫

???? ¡Ya está aquí nuestra 3º equipación 23/24 @adidasfootball!???? pic.twitter.com/gJtDOm5iZS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023