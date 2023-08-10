Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как показало медицинское обследование, у бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает клубная пресс-служба. В ближайшие дни футболисту предстоит операция.

Куртуа - основной вратарь "Реала". Украинский голкипер Андрей Лунин является дублером в составе "сливочных". В минувшем сезоне украинец получил несколько шансов выйти на поле и сыграть. Очевидно, что длительное восстановление Куртуа может сыграть на руку Лунину.

В кампании-2022/23 Куртуа отыграл 49 матчей во всех турнирах, пропустил 49 мячей и еще 17 раз отстоял на ноль.