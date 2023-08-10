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Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Голкипера "Реала" ждет операция

Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как показало медицинское обследование, у бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает клубная пресс-служба. В ближайшие дни футболисту предстоит операция.

Куртуа - основной вратарь "Реала". Украинский голкипер Андрей Лунин является дублером в составе "сливочных". В минувшем сезоне украинец получил несколько шансов выйти на поле и сыграть. Очевидно, что длительное восстановление Куртуа может сыграть на руку Лунину.

В кампании-2022/23 Куртуа отыграл 49 матчей во всех турнирах, пропустил 49 мячей и еще 17 раз отстоял на ноль.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (13)
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Andrumas (Düsseldorf)
10.08.2023 в 16:18
Де Хеа конечно очевидный вариант или аренда Кепы у Челси. Да даже Хандановича можно подписать на полгода или год. Вариантов полно
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0
0
Arni-86 (Одесса)
10.08.2023 в 16:15
Тоже не думаю что Лунину дадут шанс, скорее всего выйдут на рынок, первый почему то на ум пришел Влаходимос из Бенфики, получится что слабая игра Лунина даст шанс Трубину
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
10.08.2023 в 16:12
Капець Лунін чекав цього все життя і ось це сталося, а його викидують з клубу
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0
0
Сусід Алграба
10.08.2023 в 16:10
І так Реалу був ппц, а тепер їх буде два.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.08.2023 в 16:10
Лунін знов буде другим , бо Де Хеа вже на підході.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
10.08.2023 в 16:02
Рано радієте)) Кажуть вони вихотят терміново на ранок для пошуку воротаря. Не світить Андрюлі нічого. Взагалі він дурєнь трохи. Йому вже 2 роки відкрито кажуть, що не розраховують, а він як приріс до лавки) Ну але це його карєра...
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.08.2023 в 16:01
Я скоріше повірю, що Реал швиденько підпише якогось зіркового ветерана на 6 місяців, ніж дасть шанс Луніну.
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0
0
Niva Vinnitsa
10.08.2023 в 15:58
Для ЛунДирки шанс як не як
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0
0
avatar
hrdhrd (Україна)
10.08.2023 в 15:57
Пистец, товарищи. Ну теперь свершится мечта Де Хеа, видимо.
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0
0
Сусід Алграба
10.08.2023 в 16:13
І грошей на суддів майже не лишилося. Ось це справжній пзц.
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0
0
avatar
hrdhrd (Україна)
10.08.2023 в 16:17
Ну що робить, Лаос Барселонський пiшов, буде легче
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.08.2023 в 15:44
Як би не було, це шанс для Луніна. Куртуа поправки
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2023 в 15:33
полироли приготовиться!
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0
-2

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