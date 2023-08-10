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Тибо Куртуа прокомментировал разрыв крестов: Нужно принять это и сделать всё, чтобы вернуться сильнее
Здоровья бельгийцу
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о разрывае крестов левого колена, о котором было объявлено сегодня. "Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку", – написал вратарь в соцсетях.
"Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.
Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление", – написал вратарь "Реала" в инстаграме.
Напомним, что Куртуа в ближайшие дни перенесет операцию на колене. "Реал" в срочном порядке ищет вратаря на замену Тибо, так как он пропустит от 10 до 12 месяцев. Среди кандидатов Давид де Хеа и Давид Сорья.
Nunca esperas pasar por algo como esto pero ahora toca aceptarlo y hacer todo para superarlo y volver aún más fuerte. Gracias a todos por la energía, el cariño y lo ánimos, os aseguro que me motivan para recuperarme cuanto antes. ???? pic.twitter.com/Z30SEVhI7d— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 10, 2023
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