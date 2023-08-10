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Тибо Куртуа прокомментировал разрыв крестов: Нужно принять это и сделать всё, чтобы вернуться сильнее

Испания
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Здоровья бельгийцу

Тибо Куртуа прокомментировал разрыв крестов: Нужно принять это и сделать всё, чтобы вернуться сильнее

Фото: twitter.com/thibautcourtois

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о разрывае крестов левого колена, о котором было объявлено сегодня. "Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку", – написал вратарь в соцсетях.

"Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.

Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление", – написал вратарь "Реала" в инстаграме.

Напомним, что Куртуа в ближайшие дни перенесет операцию на колене. "Реал" в срочном порядке ищет вратаря на замену Тибо, так как он пропустит от 10 до 12 месяцев. Среди кандидатов Давид де Хеа и Давид Сорья.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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