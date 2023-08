Барсе – обрести крылья, Реалу – забыть Карима, Цыганкову – стать ярче: Топ-10 вызовов Ла Лиги-2023/24

"Барселона": добавить на флангах

После четырех беспросветных лет "Барса" снова чемпион, так что ей нужно вспоминать, как это – когда ты самый большой раздражитель в лиге.

"Автобусы", игра на отбой, мелкий и не очень фол – в ход пойдет все, и для "Барсы" в этих условиях нет лучшего решения, чем растягивать соперников по ширине, создавая пространство перед воротами. Хави на Месси, Месси на Альбу, Альба на Месси – 1:0.

А что сейчас? Усман Дембеле, самый эффективный вингер прошлого сезона, едет в "ПСЖ". Также в США переехал Жорди Альба, даже со скамейки забивавший вот такие голы на последних минутах.

Jordi Alba goal vs osasuna! pic.twitter.com/TW7h7SkcFQ — Matty Hayward (@MattyHC5) May 4, 2023

Остается Рафинья, у которого в топ-матчах всего одна голевая за весь чемпионат; Ансу Фати, забивший 6 из 7 мячей в проходных поединках, где "Барса" побеждала разгромно; Ферран Торрес, которого за деньги не хочет даже "Астон Вилла".

В прошлом сезоне Хави вырулил, сменив схему - поднял выше защитника Бальде, а Гави поручил играть фальшивого вингера. Но что будет в этот раз? К старой заготовке соперники уже адаптированы, а Левандовскому, между тем, нужны качественные фланговые передачи. Без них сезон не заладится ни у поляка, ни у "Барсы" в целом.

"Реал Мадрид": забыть о Бензема

За последние пять лет Карим Бензема забил в Ла Лиге 111 голов. Если разбирать по сезонам, то 21, 21, 23, 27 и 19.

До Карима у "Реала" был Криштиану Роналду; перед ним – Рууд ван Нистелрой; еще раньше – Рауль и Роналдо. Чувствуете уровень? С доисторических времен Мадрид мог полагаться впереди на форварда экстра-класса. И вот мы подошли к точке, когда его нет.

Конечно, до 1 сентября остается вариант с Килианом Мбаппе, но по нему пока никаких гарантий.

????????| Real Madrid will not make an offer until Mbappé publically says he wants to leave, but Mbappé is telling Al-Khelaifi that he doesn't want to be sold. @lequipe #rmalive pic.twitter.com/khilQIxMmx — Madrid Zone (@theMadridZone) August 10, 2023

И если француз не придет, кто остается? Винисиус и Родриго? Большие таланты, но не игроки штрафной. Хоселу? Монстр "Эспаньола" без единого матча в ЛЧ. Альваро? Юный и сырой, как репа.

Анчелотти это видит, потому меняет схему; выстраивает полузащиту ромбом, отдавая больше атакующих полномочий Белингему. Пока выходит так себе. Есть впечатление, будто хавы дальше ищут на поле Бензема и, не найдя, теряются. Преодолеть эту фантомную боль – пожалуй, самый большой вызов для "Сливочных" со времен ухода CR7.

"Атлетико": возродить оборону

Жесткий, непробиваемый "Атлетико", играющий на 1:0 – это уже давно миф. Его нет.

В прошлом чемпионате "Матрасники" забили те же 70 голов, что и "Барса", а вот пропустили больше – 33 против 20. И это еще даже не антирекорд. В позапрошлом сезоне команда Симеоне пропустила 43 раза в 38 турах!

По меркам Эль Чоло это решето, а не защита. И ни одного тебе тафгая – только пародии, которые регулярно фолят на красную. В прошлой Ла Лиге Савич и Эрмосо вдвоем собрали таких 4.

Здесь только два варианта – либо новый сезон остановит деградацию, либо "Атлетико" окончательно выпадет из числа европейских грандов, куда попал 10 лет назад именно благодаря шикарной обороне.

Ну, а помогать "Матрасникам" вспоминать, как нужно защищаться, будут многолетний кэп "Челси" Сесар Аспиликуэта, могучий в воздухе турок Чаглар Сеюнчу и левый фулбек Хави Галан. Хорошие, продуманные трансферы.

Цыганков и Довбык: быть яркими

Двое украинцев в команде Ла Лиги – уже высокая планка, но, кажется, наши могут еще больше.

Особенно это касается Цыганкова, который уже адаптировался и выдал 3+6 за первые полгода на новом уровне.

Следующий шаг для Виктора – добавить в яркости. В первом сезоне за "Жирону" он стал лучшим ассистентом и был вторым по пасам под удар (1,9), но вместе с тем занял лишь 9-е место по количеству обводок (0,9) и 6-е – по ударам по воротам. (1). Этого мало, чтобы заинтересовать гранды, которым нужно продавать китайцам футболки.

Цыганков пойдет на повышение, только если сможет сочетать красивое и полезное. В этом его вызов прямо сейчас. Бить так, как он это делал недавно из Лацио.

Касательно Довбика, то Артему надо как можно быстрее выучить язык, сдружиться с тренером и партнерами; понять футбол "Жироны" и не выпадать во время матчей. Голы? Они придут, если выполнить все перечисленные условия.

Левандовский: приостановить старение

Это непросто, ведь Роберту почти 35, но он сам выбрал Барселону, а не Майами или Эр-Рияд.

Еще в прошлом году это вылилось в немалые страдания. Так, поляк был в выдающейся форме перед ЧМ, забив 13 голов за 2 месяца, но дальше поехал в Катар, после чего с января по апрель бегал почти вхолостую – только гол "Кадису" и дубль "Эльче".

К чести Роберта, он подал признаки жизни в апреле-мае, но к тому моменту судьба титула была уже решена, и в памяти осталось не это, а беспомощность в мартовском Класико.

???? EXCLUSIVE:



Robert Lewandowski is not going to leave Barcelona, this season, but it is not ruled out that this season could be his last season at Barça.



Several board members, incl. a noteworthy name of Mateu Alemany, believe they can sell Lewandowski, next season, to sign a… pic.twitter.com/cuaMq7fjnd — Ronit (@FCBRonit) August 10, 2023

Конечно, в 35 лет о прогрессе речь уже не идет, но для Левандовского и его наследия на "Камп Ноу" критически важно не допустить ускорения деградации. Выдержать нужно хотя бы полгода, а там в январе из "Атлетико Паранаэнсе" приедет Витор Роке – и можно будет отдохнуть. Говорят, этот 18-летний бразилец – лучший центрфорвард нового поколения у себя дома.

"Севилья": научиться жить без Мончи

Знаменитый спортдир переехал в "Астон Виллу", где помогает Унаи Эмере собрать нового гранда АПЛ.

Между тем "Севилья" задекларировала более 90 млн евро долга, после чего еще никого не продала, зато потратила 22 млн на Лоика Баде и Джибриля Соу. Скажете, разумно? Дальновидно?

Одно знаем точно – Мончи так бы не сделал. И вообще он бы до сих пор пристроил куда-нибудь часть ветеранов, которых многовато на "Писхуане" - это и Ракитич (35), и Фернандо (36), и Навас (37), и Гомес (35). То же касается спорных кадров, которые не прижились и провели последние годы в арендах - здесь и Дилэйни, и Аугустинссон, и Идрисси.

И уж точно Мончи попытался бы закрыть дыру в бюджете до того, как о ней узнают все, и продать кого-то втридорога станет в разы сложнее.

????????



Sevilla have offered striker Youssef En-Nesyri to number of clubs including Manutd, Newcastle and West Ham for around €40m. Sevilla are in debt they need the money.#MUFC #NUFC #WHUFC pic.twitter.com/jJqgTWoCJ3 — عاصمة كرة القدم???????? (@QatariFC) June 30, 2023

При этом, что интересно, команда у "Нервиона" боевая; и Мендилибар на посту тренера знает, что делает. А вот руководство, такое впечатление, испарилось.

Винисиус и Гави: повзрослеть

Таланту "Барселоны" уже 19, а вероятному лидеру "Реала" - целых 23, но они до сих пор как дети малые.

Вы просто посмотрите, как ведет себя на поле Гави - разве он похож на взрослого, рассудительного мужчину, на которого можно положиться?

Eles deveriam é se preocupar com o comportamento do Gavi durante as partidas



Quando é o Gavi: Entrou na mente dos Madridistas kkkkkkk



Quando é o Vini Jr: Ain, o Vini Jr não pode fazer isso, não gostamos mais dele ???? pic.twitter.com/0Ms2vTJR1R — Felipefla12 (@felipeefla12) April 7, 2023

Его хамство распаляет соперников, которые в некоторых матчах и не думали включаться. Также он системно подвергает себя риску удаления, а команду - игре в меньшинстве. И ко всему болельщики ненавидят по всей Испании.

Параллельно с "Сливочной" стороны есть Винисиус, который сам не фолит, но без конца ссорится со всеми вокруг. Судьи, соперники, даже фаны на трибунах – бразилец хочет переспорить каждого.

Последствия? У Винисиуса столько же предупреждений, сколько и голов – по 10. Еще и одно удаление в придачу. И да, мы знаем, что в Ла Лиге есть расисты и просто идиоты на трибунах, но побороть их, что-то выкрикивая с поля, невозможно. Это ясно абсолютно каждому взрослому, и только ребенку – нет.

El Valencia fue sancionado con el cierre parcial de su estadio para los próximos 5 partidos y 48 mil euros de multa. Además, le retiraron la tarjeta roja a Vinicius Jr. Estas sí son medidas. pic.twitter.com/VyLot61RoB — Miguel Santana ✍️ (@Santanadeportes) May 23, 2023

"Вильярреал": не упасть на дно

Очень жаль "Желтую субмарину", которая недавно выигрывала ЛЕ и доходила до 1/2 финала ЛЧ, а сейчас осталась на бобах.

Молодой бомбардир Николас Джексон переехал в "Челси"; лучший защитник Пау Торрес подписался в "Астон Вилле"; многолетний двигатель Сами Чуквезе – теперь игрок "Милана"; креативный Арно Данжума уехал в "Эвертон"; разбежалась даже часть ролевиков и ветеран Иборра.

И кто остался? Кем играть? Рейне уже 40, Альбиолю - 37, Капу - 35, Парехо - 34, а 31-летний Жерар Морено за два последних сезона провел лишь 16 полных матчей.

Вот так из-за финансовых проблем команда-претендент на зону ЛЧ превратилась в банального середняка, которого непременно перебегают молодые коллективы типа "Жироны". Главный вызов "Подводников" сейчас – просто не погрузиться слишком глубоко. Других пока не видно, сколько ни крути перископ.

Dinero total Villarreal ???? ventas hasta ahora 110,70 millones

Fichando a Ramón terrats 2,5 millones

Sorloth 10 millones

Dinero para fichar 98,2 millones Fernando Roig director de orquesta nos va a fichar portero más extremo derecho que le hace falta al equipo@VilaFans pic.twitter.com/ij0W2KWZrp — Iñigo Alvarez Quintanal (@FutbolTotal200) July 27, 2023

"Реал Сосьедад": выдержать ЛЧ

В последний раз "Ла Реал" играл в ЛЧ еще в сезоне-2013/14, когда у басков был Гризманн, но и с ним их громил "Шахтер".

То есть, этот турнир – очень большой вызов для небольшого, аутентичного клуба, где играют преимущественно баски и скандинавы, приезжающие на "Аноэту", словно в рехаб. За последние годы его удачно прошли Исак, Эдегор, Серлот.

Им бы в ЛЧ хоть Давида Сильву, но ветеран, выдавший блестящий прошлый сезон, неожиданно порвал кресты и вынужденно завершил карьеру.

Таким образом, играть на два турнира придется без х-фактора, и ко всему очень ограниченной группой, где почти никому из основы нет полноценной замены. Оярсабаль, Мерино, Субименди, Кубо, Ле Норман просто обязаны не получать травм.

Сложная, очень сложная ситуация для басков. Единственный позитив в ней – это деньги от ЛЧ. Теперь, вероятно, не придется идти по стопам "Вильярреала" и продавать всех.

Рафа Бенитес: доказать, что живой

Кто не слышал, знаменитый тренер возглавил летом "Сельту".

Ну да, Бенитес давно вышел в тираж. Спад начался еще в "Интере", и в конце концов привел его к "Далянь Ифан" и странному назначению в "Эвертон", где персона Рафы вызвала только одну эмоцию – WTF?

Если бы Ла Лига была здорова, мы бы не обсуждали его вообще, но вы и сами видите – кризис. Стоящих проектов мало, а денег – еще меньше. В таких условиях большинство "Бенитесов" едет на Восток, где арабы заваливают их нефтедолларами, а вот Рафа выбрал провинциальный, даже не туристический Виго.

Очевидно, он стремится показать, что не закончился как тренер – и за это решение ему респект.

Что мы будем считать для его "Сельты" успехом? Пожалуй, попадание в Лигу конференций. В Топ-10 Аспас затягивал "Кельтов" и без Бенитеса.