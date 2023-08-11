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Буну – приоритетная цель на замену Куртуа. Де Хеа не убеждает Анчелотти

Испания
(1 голосов)

Реал в поисках замены Куртуа

Буну – приоритетная цель на замену Куртуа. Де Хеа не убеждает Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Марокканский голкипер "Севильи" является приоритетным вариантом для замены бельгийца у наставника сливочных Карло Анчелотти.

Мадридцы срочно ищут замену Тибо Куртуа после того, как он получил травму во время утренней тренировки в этот четверг и выбыл до следующей весны.

За последние несколько часов появилось много имён, таких как Кепа, Де Хеа, Кейлор Навас или Буну.

Известно, что игрок сборной Марокко был бы рад перейти на "Сантьяго Бернабеу", и "Севилья" не потребует астрономической суммы за 32-летнего голкипера.

В минувшем сезоне Буну провел в Ла Лиге 25 поединков, в которых пропустил 41 мяч.

Также вместе с "Севильей" он стал победителем Лиги Европы.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
www.cope.es

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
11.08.2023 в 12:28
Если Лунин останется запасным даже в случае травмы Куртуа, то это значит что Реал не расчитывает на Лунина и ему надо было давно уйти, но видимо Лунина устраивает даже такая ситуация, потом внукам будет говорить что играл за Реал.
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