Марокканский голкипер "Севильи" является приоритетным вариантом для замены бельгийца у наставника сливочных Карло Анчелотти.

Мадридцы срочно ищут замену Тибо Куртуа после того, как он получил травму во время утренней тренировки в этот четверг и выбыл до следующей весны.

За последние несколько часов появилось много имён, таких как Кепа, Де Хеа, Кейлор Навас или Буну.

Известно, что игрок сборной Марокко был бы рад перейти на "Сантьяго Бернабеу", и "Севилья" не потребует астрономической суммы за 32-летнего голкипера.

В минувшем сезоне Буну провел в Ла Лиге 25 поединков, в которых пропустил 41 мяч.

Также вместе с "Севильей" он стал победителем Лиги Европы.