El Chiringuito: Неймар согласовал с Барселоной условия личного контракта

Неймар договорился с "Барселоной" о контракте по схеме 2+1. Чтобы переход свершился, футболисту нужно расторгнуть соглашение с "ПСЖ".

Оклад будет достаточно скромным, в сравнении с тем, сколько игрок получает в "ПСЖ" – 13 миллионов евро без учета бонуса, который положен сверху.

Но на расторжении контракта с "парижанами" трудности перехода не закончатся: чтобы "Барселона" могла зарегистрировать бразильца, ей нужно будет продать или отпустить нескольких игроков.

Напомним, что накануне "ПСЖ" сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на футболистов в следующем сезоне.