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El Chiringuito: Неймар согласовал с Барселоной условия личного контракта
Любопытная информация от испанского СМИ
Фото: twitter.com/PSG_inside
Неймар договорился с "Барселоной" о контракте по схеме 2+1. Чтобы переход свершился, футболисту нужно расторгнуть соглашение с "ПСЖ".
Оклад будет достаточно скромным, в сравнении с тем, сколько игрок получает в "ПСЖ" – 13 миллионов евро без учета бонуса, который положен сверху.
Но на расторжении контракта с "парижанами" трудности перехода не закончатся: чтобы "Барселона" могла зарегистрировать бразильца, ей нужно будет продать или отпустить нескольких игроков.
Напомним, что накануне "ПСЖ" сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на футболистов в следующем сезоне.
???????? ACUERDO TOTAL entre NEYMAR y el BARÇA: 13 millones netos por temporada más bonus (2 temporadas + 1)— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 11, 2023
???? Faltan dos partes más por cumplirse para su llegada: la rescisión con el PSG y salidas en el conjunto azulgrana.
✅ Optimismo en ambas partes.
???? Vía @10JoseAlvarez pic.twitter.com/PKr0WSuNuD
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