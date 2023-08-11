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El Chiringuito: Неймар согласовал с Барселоной условия личного контракта

Испания
(1 голосов)

Любопытная информация от испанского СМИ

El Chiringuito: Неймар согласовал с Барселоной условия личного контракта

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Неймар договорился с "Барселоной" о контракте по схеме 2+1. Чтобы переход свершился, футболисту нужно расторгнуть соглашение с "ПСЖ".

Оклад будет достаточно скромным, в сравнении с тем, сколько игрок получает в "ПСЖ" – 13 миллионов евро без учета бонуса, который положен сверху.

Но на расторжении контракта с "парижанами" трудности перехода не закончатся: чтобы "Барселона" могла зарегистрировать бразильца, ей нужно будет продать или отпустить нескольких игроков.

Напомним, что накануне "ПСЖ" сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на футболистов в следующем сезоне.

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В статье: Неймар Барселона
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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
11.08.2023 в 17:51
Для продажи футболок покупают? Хави охудеет.
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