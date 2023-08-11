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Артем Довбик дал интервью клубному ТВ Жироны: Мы, играя в Европе, напоминаем, что война в Украине не закончилась. Наша миссия – говорить об этом

Испания
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Украинец хочет как можно скорее дебютировать

Артем Довбик дал интервью клубному ТВ Жироны: Мы, играя в Европе, напоминаем, что война в Украине не закончилась. Наша миссия – говорить об этом

фото - ФК Жирона

Новина українською

Артем Довбик дал интервью клубным медиа "Жироны". В нем украинец рассказал о первых впечатлениях, миссии наших игроков в Европе и своих целях на сезон.

"Во-первых, когда я приехал сюда, я увидел в клубе большой профессионализм. Все игроки высокого уровня и хорошо тренируются, это меня немного удивило.

Все очень хорошо технически оснащены, не так просто забрать мяч, поэтому было немного тяжело работать в прессинге, никто не терял просто так мяч.

Я буду выкладываться на футбольном поле по максимуму. От нападающего ожидают голов и ассистов, поэтому я постараюсь в новом сезоне давать это в максимальном объеме. Жирона ждет от меня результата и я постараюсь как можно скорее этот результат принести.

Очень компактный стадион, тёплые болельщики. Понравилась атмосфера на прошедшем матче с Лацио.

Отлично что футбол в Украине не остановился, это отбросило бы нас на пару лет назад. Хорошо, что чемпионат идет, все могут играть, спасибо нашим вооруженным силам, которые охраняют страну от захватчиков. Многие игроки играют за границей, мы напоминаем, что война не закончилась, потому что многие уже подзабыли. Это наша миссия – говорить об этом и популяризировать украинцев в Европе.

Хочу как можно скорее дебютировать в официальном матче, скоро игра с "Реал Сосьедад". Думаю, в ближайшее время я смогу помочь команде и показать лучшие качества", – сказал нападающий.

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В статье: Артем Довбик Жирона
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.08.2023 в 17:43
Не забувай говорити про роботу наших тцк...
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Грязный Гаррик (C)
11.08.2023 в 17:27
Лучше бы ты остался как и миллионы мужчин в Украине.Больше толку.Эти «дежурные» фразы с солнечной Испании от слова совсем...никому не нужны
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