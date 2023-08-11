Анчелотти не ожидает больше трансферов: Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав

"Реал" Мадрид похоже правда не собирался больше никого подписывать этим летом до травмы Тибо Куртуа. Главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти сомневается, что клуб кого-то подпишет.

"Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав. Как я и всегда говорил, я очень доволен текущим составом.

Я видел хорошие вещи по ходу предсезонной подготовки, у всех хорошее взаимопонимание.

Мы довольны тем, что будем бороться на протяжении всего сезона", – сказал Карло.

Этим летом "Реал" арендовал единственного нападающего "Эспаньола" – 33-летнего Хоселу, при этом клуб покинули Марко Асенсио, Карим Бензема и Эден Азар.