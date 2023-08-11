Атлетик - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Центральный матч стартового тура нового чемпионата Испании пройдет в Бильбао, куда пожалует серьезно обновившийся "Реал" с Андреем Луниным на воротах.

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Задача Мадрида, как обычно - победа. Другой результат будет считаться неудачей. Касательно басков, то они в чемпионате не побеждают "Реал" с 2015 года, так что их и 0:0 вполне устроят. Открытый футбол? Нет, скорее, нас ждет тягучее сражение.

Его онлайн видеотрансляцию вы можете посмотреть на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.

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