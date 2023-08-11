Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетик - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Атлетик - Реал Мадрид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Soccrates
Центральный матч стартового тура нового чемпионата Испании пройдет в Бильбао, куда пожалует серьезно обновившийся "Реал" с Андреем Луниным на воротах.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Задача Мадрида, как обычно - победа. Другой результат будет считаться неудачей. Касательно басков, то они в чемпионате не побеждают "Реал" с 2015 года, так что их и 0:0 вполне устроят. Открытый футбол? Нет, скорее, нас ждет тягучее сражение.
Его онлайн видеотрансляцию вы можете посмотреть на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Первая лига. Арбитр помогает Карпатам, победа бузовской Нивы
- Импотенция, или Синдром Колобка. Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Динамо в Европе
- В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице
- Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО