Реал Сосьедад - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Чемпионат Испании и так был интересен украинцам из-за присутствия там Виктора Цыганкова, а теперь этого интереса будет еще больше. К компании украинского полузащитника ведь присоединился украинский форвард. Артем Довбик в межсезонье также перешел в "Жирону".

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Свой новый сезон команда украинцев начнет против "Реал Сосьдада", который осенью сыграет в Лиге чемпионов. Игра состоится в субботу, 12-го августа, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOG и Volia TV.

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