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Реал Сосьедад - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал Сосьедад - Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Чемпионат Испании и так был интересен украинцам из-за присутствия там Виктора Цыганкова, а теперь этого интереса будет еще больше. К компании украинского полузащитника ведь присоединился украинский форвард. Артем Довбик в межсезонье также перешел в "Жирону".
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Свой новый сезон команда украинцев начнет против "Реал Сосьдада", который осенью сыграет в Лиге чемпионов. Игра состоится в субботу, 12-го августа, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOG и Volia TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в онлайн трансляции от UA-Футбол >>>
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