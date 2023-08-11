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Реал Сосьедад - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Реал Сосьедад - Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол "

Реал Сосьедад - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании и так был интересен украинцам из-за присутствия там Виктора Цыганкова, а теперь этого интереса будет еще больше. К компании украинского полузащитника ведь присоединился украинский форвард. Артем Довбик в межсезонье также перешел в "Жирону".

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Свой новый сезон команда украинцев начнет против "Реал Сосьдада", который осенью сыграет в Лиге чемпионов. Игра состоится в субботу, 12-го августа, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOG и Volia TV.

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