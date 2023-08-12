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Вызов для Цыганкова и Довбика. Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, видеотрансляция

Испания
(1 голосов)

Украинский матч в Ла Лиге

Вызов для Цыганкова и Довбика. Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сразу два украинца вошли в заявку "Жироны" на первый тур чемпионата Испании. Артем Довбик и Виктор Цыганков готовы вторгаться в новый сезон. Соперник сразу будет не с легких: представитель Испании в Лиге чемпионов, да еще и матч будет гостевым.

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Ла Лига, первый тур

12 августа, 18:00. "Реале-Арена" (Сан-Себастьян)

"Реал Сосьедад" - "Жирона"

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В статье: Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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