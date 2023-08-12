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Вызов для Цыганкова и Довбика. Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, видеотрансляция
Украинский матч в Ла Лиге
Getty Images / Global Images Ukraine
Сразу два украинца вошли в заявку "Жироны" на первый тур чемпионата Испании. Артем Довбик и Виктор Цыганков готовы вторгаться в новый сезон. Соперник сразу будет не с легких: представитель Испании в Лиге чемпионов, да еще и матч будет гостевым.
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Ла Лига, первый тур
12 августа, 18:00. "Реале-Арена" (Сан-Себастьян)
"Реал Сосьедад" - "Жирона"
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - ЖиронаСмотреть трансляцию
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