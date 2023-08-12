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Хетафе - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Хетафе - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.08.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
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Чемпион Испании начнет новый сезон на стадионе, где не побеждает с февраля 2020-го. "Хетафе", может, и не топ, но упереться и отстоять 0:0 умеет лучше всех в Ла Лиге.
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Вне сомнений, от обороны синие сыграют и завтра. Касательно же "Барсы", то ей придется бороться не только с соперником, но и с плохого качества газоном, и также с собственными потерями. Заменить Бускетса и Дембеле - дело очень непростое.
Посмотреть, как "Барсе" это удастся, вы сможете в онлайн видеотрансляции на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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