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Шанс для Лунина? Атлетик – Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция
Украинец может заменить травмированного Тибо Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex CaparrosFlorencia Tan Jun
Сегодня "Реал" начнет новый сезон Ла Лиги матчем с "Атлетиком". Этот поединок может стать шансом для украинского голкипера Андрея Лунина, которому Карло Анчелотти
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Ла Лига, первый тур
12 августа, 22:30, стадион Сен-Мамес
"Атлетик" – "Реал"
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляція матчу Атлетік - РеалСмотреть трансляцию
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