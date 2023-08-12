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Шанс для Лунина? Атлетик – Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Испания
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Украинец может заменить травмированного Тибо Куртуа

Шанс для Лунина? Атлетик – Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex CaparrosFlorencia Tan Jun

Новина українською

Сегодня "Реал" начнет новый сезон Ла Лиги матчем с "Атлетиком". Этот поединок может стать шансом для украинского голкипера Андрея Лунина, которому Карло Анчелотти пообещал доверить место в рамке после травмы Тибо Куртуа.

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Ла Лига, первый тур

12 августа, 22:30, стадион Сен-Мамес

"Атлетик" – "Реал"

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) смотреть футбол онлайн
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