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Реал планирует перехватить Кепу у Баварии

Испания
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Сам игрок хочет играть за королевский клуб

Реал планирует перехватить Кепу у Баварии

Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен

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Мадридский "Реал" сделал предложение "Челси" по голкиперу Кепе. Соглашение будет включать аренду с правом выкупа футболиста. Ранее сообщалось, что игрока хотела приобрести "Бавария". По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб не будет настаивать на трансфере вратаря, ведь сам страж ворот хочет играть за королевский клуб.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что "сливочные" почти завершили сделку, и ждут присоединения Кепы.

Мадридцы срочно ищут замену Тибо Куртуа после того, как он получил травму во время утренней тренировки в этот четверг и выбыл до следующей весны.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
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