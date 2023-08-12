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Реал планирует перехватить Кепу у Баварии
Сам игрок хочет играть за королевский клуб
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" сделал предложение "Челси" по голкиперу Кепе. Соглашение будет включать аренду с правом выкупа футболиста. Ранее
Инсайдер Николо Скира сообщил, что "сливочные" почти завершили сделку, и ждут присоединения Кепы.
Мадридцы срочно ищут замену Тибо Куртуа после того, как он получил травму во время утренней тренировки в этот четверг и выбыл до следующей весны.
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