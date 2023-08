Примера. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Цыганков и Довбик порешали

Артем Довбик принес "Жироне" очко в первом же матче, и ко всему забил с подачи Виктора Цыганкова. Идеальный украинский вечер.

При этом начиналось все отнюдь не радужно. "Ла Реал" так прижал гостей, что те центр поля перейти не могли.

В результате Таке Кубо забил уже на 5-й минуте - японцу помог классный проход Муньоса. Мог "Сосьедад" рассчитывать и на пенальти, но в спорной ситуации арбитры встали на сторону Дэйли Блинда, а не Микеля Оярсабаля, хотя столкновение было, прямо скажем, неоднозначное.

Тот свисток, вероятно, и спас "Жирону", ведь уже скоро гости выровняли матч, и пошла сложная, изнурительная игра без моментов для обеих сторон.

16 - Takefusa Kubo has scored 16 goals in his 130 LaLiga appearances, equalling Takashi Inui as the top Japanese ???????? goalscorer in the history of the competition (16 goals in 166 games). Magical. pic.twitter.com/X22dqQb4Hp