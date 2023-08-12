Примера. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Цыганков и Довбик порешали

Артем Довбик принес "Жироне" очко в первом же матче, и ко всему забил с подачи Виктора Цыганкова. Идеальный украинский вечер.

При этом начиналось все отнюдь не радужно. "Ла Реал" так прижал гостей, что те центр поля перейти не могли.

В результате Таке Кубо забил уже на 5-й минуте - японцу помог классный проход Муньоса. Мог "Сосьедад" рассчитывать и на пенальти, но в спорной ситуации арбитры встали на сторону Дэйли Блинда, а не Микеля Оярсабаля, хотя столкновение было, прямо скажем, неоднозначное.

Тот свисток, вероятно, и спас "Жирону", ведь уже скоро гости выровняли матч, и пошла сложная, изнурительная игра без моментов для обеих сторон.

16 - Takefusa Kubo has scored 16 goals in his 130 LaLiga appearances, equalling Takashi Inui as the top Japanese ???????? goalscorer in the history of the competition (16 goals in 166 games). Magical. pic.twitter.com/X22dqQb4Hp — OptaJose (@OptaJose) August 12, 2023

Каталонцы лучший шанс упустили перед перерывом, когда классный навес со штрафного удался Алейшу Гарсии. "Ла Реал", в свою очередь, ответил во втором тайме выходом Оярсабаля на ворота, но четко ногами сыграл Гассанига.

Ну, а затем пошли замены, на поле вышел Артем Довбик, и вскоре счет стал равным. Это Цыганков, оказавшийся на родном правом фланге, вырезал умный навес, и экс-лидер "Днепра-1" его замкнул.

Любопытно, что это был первый удар "Жироны" в створ ворот сегодня, но какая разница? В конце концов, баски тоже острыми атаками не фонтанировали, слишком много играли на удержание, да и на последних минутах имели много проблем с Довбиком. Ничья справедлива.

This dynamic duo ???????? #LaLiga



Artem Dovbyk

Victor Tsygankov pic.twitter.com/6WVxxbaKbd — Terry (@TerryFooty) August 12, 2023

Если "Жирона" удержит взятую планку, то станет претендентом на зону еврокубков, это факт. Ну, а "Ла Реал" явно не отошел от потери Давида Сильвы. Слишком много поперечных пасов у басков и мало обострений. Эта команда по статусу обязана играть ярче.

1-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 1:1

Голы: Кубо, 5 - Довбик, 72

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Сола, 74), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Турьентес (Оласагасти, 80), Субименди, Браис Мендес - Оярсабаль (Садик, 74), Карлос Фернандес (Барренечеа, 59), Кубо (Шо, 74)

"Жирона": Гассанига - Арнау (Эспиноса, 90+4), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Коуто (Торре. 64), Эррера (Мартин, 86), Алейш Гарсия, Савио (Валери, 64) - Цыганков - Стуани (Довбик, 64)

Предупреждения: Ле Норман, 45+3, Оласагасти, 85, Садик, 90+1 - Арнау, 9, Стуани, 45+3, Гутьеррес, 79, Давид Лопес, 90+1, Гассанига, 90+1