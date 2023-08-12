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Примера. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Цыганков и Довбик порешали

Испания
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(1 голосов)

Отличный старт для украинцев

Примера. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Цыганков и Довбик порешали

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Артем Довбик принес "Жироне" очко в первом же матче, и ко всему забил с подачи Виктора Цыганкова. Идеальный украинский вечер.

При этом начиналось все отнюдь не радужно. "Ла Реал" так прижал гостей, что те центр поля перейти не могли.

В результате Таке Кубо забил уже на 5-й минуте - японцу помог классный проход Муньоса. Мог "Сосьедад" рассчитывать и на пенальти, но в спорной ситуации арбитры встали на сторону Дэйли Блинда, а не Микеля Оярсабаля, хотя столкновение было, прямо скажем, неоднозначное.

Тот свисток, вероятно, и спас "Жирону", ведь уже скоро гости выровняли матч, и пошла сложная, изнурительная игра без моментов для обеих сторон.

Каталонцы лучший шанс упустили перед перерывом, когда классный навес со штрафного удался Алейшу Гарсии. "Ла Реал", в свою очередь, ответил во втором тайме выходом Оярсабаля на ворота, но четко ногами сыграл Гассанига.

Ну, а затем пошли замены, на поле вышел Артем Довбик, и вскоре счет стал равным. Это Цыганков, оказавшийся на родном правом фланге, вырезал умный навес, и экс-лидер "Днепра-1" его замкнул.

Любопытно, что это был первый удар "Жироны" в створ ворот сегодня, но какая разница? В конце концов, баски тоже острыми атаками не фонтанировали, слишком много играли на удержание, да и на последних минутах имели много проблем с Довбиком. Ничья справедлива.

Если "Жирона" удержит взятую планку, то станет претендентом на зону еврокубков, это факт. Ну, а "Ла Реал" явно не отошел от потери Давида Сильвы. Слишком много поперечных пасов у басков и мало обострений. Эта команда по статусу обязана играть ярче.

1-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 1:1

Голы: Кубо, 5 - Довбик, 72

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Сола, 74), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Турьентес (Оласагасти, 80), Субименди, Браис Мендес - Оярсабаль (Садик, 74), Карлос Фернандес (Барренечеа, 59), Кубо (Шо, 74)

"Жирона": Гассанига - Арнау (Эспиноса, 90+4), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Коуто (Торре. 64), Эррера (Мартин, 86), Алейш Гарсия, Савио (Валери, 64) - Цыганков - Стуани (Довбик, 64)

Предупреждения: Ле Норман, 45+3, Оласагасти, 85, Садик, 90+1 - Арнау, 9, Стуани, 45+3, Гутьеррес, 79, Давид Лопес, 90+1, Гассанига, 90+1

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (8)
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Грязный Гаррик (C)
12.08.2023 в 20:23
Вот вам и Довбик...Красава!!!
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:21
С почином, Тёма!
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:18
А де Мудрик, де?
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0
0
Arni-86 (Одесса)
12.08.2023 в 20:22
В Челсi
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:17
Довбик - это наш Холанд!
Ответить
0
0
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:12
Цыганков и Довбик - это СИЛА! GironaUA
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0
0
Сусід Алграба
12.08.2023 в 20:11
Молодці хлопці, так і продовжуйте. Ох відчуваю навалюють вони нам, королівським імпотентам.
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+1
0
Zimoridok64 (Мелитополь)
12.08.2023 в 20:08
Пас супер,політ Довбика в стилі Роналду,зашкалює.Молодці хлопці.Чекаю Артема з перших хвилин в турі номер 2
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0
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