Тренер Жироны: Довбик находится в процессе адаптации к городу, языку, команде

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал ничью с "Реал Сосьедадом" в стартовом туре Ла Лиги и дебютный гол Артема Довбика в этом поединке.

"Вчера мы говорили о менталитете, и я буду продолжать говорить об этом. Потому что перед нами была команда "Чемпионов", которая работает так же.

Артем Довбик находится в процессе адаптации к городу, языку, команде… Сегодня он отыграл 30 хороших минут, а Стуани — 60 исключительных, во время которых он исчерпал себя, и оба они обеспечили нам гол для команды, пытавшейся найти его", - рассказал Мичел.