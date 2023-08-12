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Тренер Жироны: Довбик находится в процессе адаптации к городу, языку, команде

Испания
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Мичел особо не рассыпался в комплиментах к Артему

Тренер Жироны: Довбик находится в процессе адаптации к городу, языку, команде

Фото: gironafc.cat

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Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал ничью с "Реал Сосьедадом" в стартовом туре Ла Лиги и дебютный гол Артема Довбика в этом поединке.

"Вчера мы говорили о менталитете, и я буду продолжать говорить об этом. Потому что перед нами была команда "Чемпионов", которая работает так же.

Артем Довбик находится в процессе адаптации к городу, языку, команде… Сегодня он отыграл 30 хороших минут, а Стуани — 60 исключительных, во время которых он исчерпал себя, и оба они обеспечили нам гол для команды, пытавшейся найти его", - рассказал Мичел.

Напомним, этот матч стал первым для 26-летнего Артёма в составе испанского клуба. За эту игру он получил лучшую оценку среди игроков "Жироны".

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В статье: Мичел Артем Довбик Жирона
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Источник:
Marca

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