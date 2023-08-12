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Примера. Лас-Пальмас - Мальорка 1:1. Возвращение, скорее. удалось

Испания
(1 голосов)

Никто не заслужил победу

Примера. Лас-Пальмас - Мальорка 1:1. Возвращение, скорее. удалось

Фото: twitter.com/RCD_Mallorca

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лас-Пальмас" достойно провел первый матч в элите после пяти лет отсутствия.

Команда Гарсии Пимьенты будто не замечала нехватки класса и со старта много держала мяч, комбинировала низом, что и вылилось в пенальти, реализованный символом команды Габри Вейгой.

Более мастеровитая "Мальорка" почти сразу ответила на это своим 11-метровым, но Ведат Мурики его запорол. Также в штангу пробил из выгодной позиции Дани Родригес.

Эти два события заставили "Киноварь" задуматься. На второй тайм она вышла уже более собранной и не позволяла "Лас-Пальмасу" легко катать мяч туда-сюда. Также добавили гости на стандартах, что привело к голу Раильо после углового.

Почему "Мальорка" не дожала хозяев? Не хватило темпа. Плюс Мурики провел очень слабый для себя поединок. В следующем туре ждем от "Киновари" большего. Касательно "Лас-Пальмаса", то ему не помешала бы пара-тройка игроков с опытом Примеры. На голом желании и энергии далеко островитяне не уедут.

1-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Гран Канария"

"Лас-Пальмас" - "Мальорка" - 1:1

Голы: Виера, 29 (с пенальти) - Раильо, 70

"Лас-Пальмас": Вальес - Лемос, Коко, Алекс Суарес, Синкгравен (Серхи Кардона, 64) - Виера, Муньос, Кириан Родригес (Мфулу, 85), Луаодис, Сандро - Марк Кардона (Мунир, 64)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес (Дардер, 46), Вальент, Копете (Раильо, 46), Хауме Коста - Дани Родригес, Маскарель, Морланес (Льябрес, 85) - Мурики, Ндиай (Ларин, 60)

Предупреждения: Кириан Родригес, 39, Лемос, 84, Луаодис, 84 - Копете, 28, Маскарель, 53

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В статье: Мальорка Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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