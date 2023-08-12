Беллингем отличился голом в первом официальном матче за Реал

В стартовом туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играет против "Атлетика" из Бильбао.

Подопечные Карло Анчелотти ушли на перерыв, ведя в счете 2:0.

Первый гол в матче забил бразильский вингер Родриго. А преимущество удвоил новичок "сливочных" Джуд Беллингем. Этот мяч стал дебютным для 20-летнего хавбека за испанский клуб.

До этого Джуд забивал в контрольном поединке против "Ман Юнайтед".