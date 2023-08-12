Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беллингем отличился голом в первом официальном матче за Реал
Эффектный дебют англичанина
Getty Images / Global Images Ukraine
В стартовом туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играет против "Атлетика" из Бильбао.
Подопечные Карло Анчелотти ушли на перерыв, ведя в счете 2:0.
Первый гол в матче забил бразильский вингер Родриго. А преимущество удвоил новичок "сливочных" Джуд Беллингем. Этот мяч стал дебютным для 20-летнего хавбека за испанский клуб.
До этого Джуд забивал в контрольном поединке против "Ман Юнайтед".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Цыганков и Довбик порешали
- Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн