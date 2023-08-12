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Барселона возобновила переговоры по Канселу
Хави отмечал потребность в правом защитнике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" возобновила переговоры по защитнику "Манчестер Сити" Жуану Канселу. Каталонцы хотели подписать португальца раньше, но не могли этого сделать пока не продадут некоторых игроков команды.
Журналист Маттео Моррето сообщает, что "блаугранас" имеет хорошие шансы на подписание. Речь идет об аренде на один год. Также инсайдер говорит, что после заключения контракта с защитником, они не смогут подписать Бернарду Силву.
Вторую половину прошлого сезона Канселу провел в аренде в "Баварии", где принял участие в 15 поединках Бундеслиги. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 50 млн евро.
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