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Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Победное начало новой эры

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" резко омолодились

Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Победное начало новой эры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первое Эль Класико сезона прошло полностью под диктовку "Реала", тогда как "Атлетик" сильно разочаровал.

Баски зачастую навязывают борьбу всякому гранду, но сегодня их хватило минут на 10-15. Один опасный момент; один удар в створ ворот, да и тот - легкий тычок в сторону Лунина. Активность? Да, но вся безыдейная. Короче, провал.

"Реал" на столь бледном фоне выглядел почти идеально. Модрич и Кроос остались в запасе, и игрой заправляли молодые Камавинга, Беллингем, Чуамени, Вальверде. Их энергия ускоряла футбол Мадрида, чему также способствовали финты Родриго и Винисиуса.

Центрфорварда не было; его заменял хаос и рывки всех подряд в штрафную, и в итоге "Атлетик" не продержался даже полчаса. Секундная расслабленность возле ворот - и Родриго тут же наказал.

Дальше пара подач со стандартов - Алаба пробил в защитника, а вот Беллингем по неимоверной траектории отправил мяч куда надо.

Добавьте сюда попытки Винисиуса, штрафной от Вальверде - и в ответ от басков ни-че-го. Даже по отборам проиграли - 16:24.

По такой игре Андрея Лунина даже оценивать как-то неудобно. Все, чем он запомнился, это алогичная затяжка времени в конце первого тайма, которую пресек Хиль Мансано.

А вообще - новый "Реал" понравился. Если не попадут в кризис, у этой команды есть все, чтобы навязать борьбу за титул. Мбаппе? Он желателен, но необязателен; на данный момент Родриго в огне.

1-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (де Альбенис, 71) - де Галларета, Весга (Эррера, 64) - Нико Уильямс (Беренгер, 46), Муньяин (Гурусета, 46), Унаи Гомес (Сансет, 46) - Уильямс

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 50), Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга (Кроос, 71) - Беллингем - Родриго (Хоселу, 80), Винисиус (Модрич, 80)

Предупреждения: Муньяин, 4, Вивиан, 67, Уильямс, 87 - Алаба, 76

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
13.08.2023 в 00:31
Вітаю всіх із впевненим та гарним стартом Королівського Клубу на полі серйозного суперника. Та ще й із сухим матчем Луніна! Пам'ятаю як декілька сезонів тому Барса також стартувала на полі Атлетика та зазнала фіаско. Реал- молодці!
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