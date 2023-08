Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Победное начало новой эры

Первое Эль Класико сезона прошло полностью под диктовку "Реала", тогда как "Атлетик" сильно разочаровал.

Баски зачастую навязывают борьбу всякому гранду, но сегодня их хватило минут на 10-15. Один опасный момент; один удар в створ ворот, да и тот - легкий тычок в сторону Лунина. Активность? Да, но вся безыдейная. Короче, провал.

"Реал" на столь бледном фоне выглядел почти идеально. Модрич и Кроос остались в запасе, и игрой заправляли молодые Камавинга, Беллингем, Чуамени, Вальверде. Их энергия ускоряла футбол Мадрида, чему также способствовали финты Родриго и Винисиуса.

Центрфорварда не было; его заменял хаос и рывки всех подряд в штрафную, и в итоге "Атлетик" не продержался даже полчаса. Секундная расслабленность возле ворот - и Родриго тут же наказал.

3 - @BellinghamJude ???????? is the third youngest player to score in his @LaLigaEn debut for @RealMadridEn ⚪️⚪️ in the 21st century (20y 44d) after @RodrygoGoes ???????? (18y 259d in 2019 v Osasuna) and Eduardo @Camavinga ???????? (18y 306d in 2021 v Celta de Vigo). Hey. pic.twitter.com/QVV2u0GVXI

Дальше пара подач со стандартов - Алаба пробил в защитника, а вот Беллингем по неимоверной траектории отправил мяч куда надо.

Добавьте сюда попытки Винисиуса, штрафной от Вальверде - и в ответ от басков ни-че-го. Даже по отборам проиграли - 16:24.

По такой игре Андрея Лунина даже оценивать как-то неудобно. Все, чем он запомнился, это алогичная затяжка времени в конце первого тайма, которую пресек Хиль Мансано.

А вообще - новый "Реал" понравился. Если не попадут в кризис, у этой команды есть все, чтобы навязать борьбу за титул. Мбаппе? Он желателен, но необязателен; на данный момент Родриго в огне.

4 - @RodrygoGoes ???????? has scored four goals in his last four @LaLigaEn games for @RealMadridEn ⚪️⚪️, one more than in his previous 27 matches in the competition (three). Takeover. pic.twitter.com/tDwzc912FI