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Канселу близок к переходу в Барселону
Португалец может переехать в Испанию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу близок к переходу в "Барселону".
Клубы почти договорились об аренде игрока с правом выкупа. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующей недели.
На переходе португальца лично настаивал главный тренер команды Хави. "Барселона" хотела подписать Канселу еще в январе, но он был отдан в аренду "Баварии".
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Источник:Daily Mail
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