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Канселу близок к переходу в Барселону

Испания
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Португалец может переехать в Испанию

Канселу близок к переходу в Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу близок к переходу в "Барселону".

Клубы почти договорились об аренде игрока с правом выкупа. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующей недели.

На переходе португальца лично настаивал главный тренер команды Хави. "Барселона" хотела подписать Канселу еще в январе, но он был отдан в аренду "Баварии".

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В статье: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
Daily Mail

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