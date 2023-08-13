Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу близок к переходу в "Барселону".

Клубы почти договорились об аренде игрока с правом выкупа. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующей недели.

На переходе португальца лично настаивал главный тренер команды Хави. "Барселона" хотела подписать Канселу еще в январе, но он был отдан в аренду "Баварии".