Анчелотти – об игре против Атлетика: Это был идеальный матч

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу его подопечных над "Атлетиком":

“Первый тайм был очень хорошим, мы играли с большой интенсивностью, добились большого успеха: вышли вперед, забили еще один гол. Во втором тайме мы больше контролировали игру и снизили интенсивность, но первый тайм был очень хорошим.

Игроки были сконцентрированы и мотивированы, мы показали очень хорошую коллективную самоотдачу, настроение, мы выиграли много единоборств, мы работали в обороне, игра на ноль – это положительный момент. Это был идеальный матч: первый тайм на очень высоком уровне, а во втором мы контролировали игру”, - сказал Анчелотти.