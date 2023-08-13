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Анчелотти – об игре против Атлетика: Это был идеальный матч

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Похвалил свою команду

Анчелотти – об игре против Атлетика: Это был идеальный матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу его подопечных над "Атлетиком":

“Первый тайм был очень хорошим, мы играли с большой интенсивностью, добились большого успеха: вышли вперед, забили еще один гол. Во втором тайме мы больше контролировали игру и снизили интенсивность, но первый тайм был очень хорошим.

Игроки были сконцентрированы и мотивированы, мы показали очень хорошую коллективную самоотдачу, настроение, мы выиграли много единоборств, мы работали в обороне, игра на ноль – это положительный момент. Это был идеальный матч: первый тайм на очень высоком уровне, а во втором мы контролировали игру”, - сказал Анчелотти.

Следующий поединок "Реал" проведет 19 августа. Мадридцы снова сыграют в гостях – на этот раз против “Альмерии”.

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В статье: Карло Анчелотти Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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