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20-летний Камавинга сыграл 100-й матч за Реал

Испания
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Весомое достижение в молодом возрасте

20-летний Камавинга сыграл 100-й матч за Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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20-летний французский полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга провел 100-й официальный матч в составе мадридцев. Об этом сообщает Opta.

Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 275 дней, выйдя в старте на поединок первого тура испанского чемпионата против "Атлетика". 64 матча из сотни Камавинга провел в Ла Лиге.

За 100 поединков Камавинга отличился двумя голами и четырьмя ассистами. Текущий сезон для него стал уже третьим подряд в составе "сливочных"

Контракт француза с клубом действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 85 миллионов евро.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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