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20-летний Камавинга сыграл 100-й матч за Реал
Весомое достижение в молодом возрасте
Getty Images/Global Images Ukraine
20-летний французский полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга провел 100-й официальный матч в составе мадридцев. Об этом сообщает Opta.
Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 275 дней, выйдя в старте на поединок первого тура испанского чемпионата против "Атлетика". 64 матча из сотни Камавинга провел в Ла Лиге.
100 - Eduardo @Camavinga ???????? jugará, ante el Athletic Club, su partido 100 con el @RealMadrid ⚪️⚪️ en todas las competiciones con tan solo 20 años y 275 días de edad (de los 99 que ha disputado a día de hoy, 63 fueron en @LaLiga). Experiencia. pic.twitter.com/ZrSOD1qIc2— OptaJose (@OptaJose) August 12, 2023
За 100 поединков Камавинга отличился двумя голами и четырьмя ассистами. Текущий сезон для него стал уже третьим подряд в составе "сливочных"
Контракт француза с клубом действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 85 миллионов евро.
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