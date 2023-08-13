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Валенсия не отпустит в Реал грузинского голкипера

Испания
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Мадридцы хотели взять его в аренду

Валенсия не отпустит в Реал грузинского голкипера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" решила не отпускать голкипера Георгия Мамардашвили в "Реал". Боссы клуба отклонили предложение мадридского клуба о переходе 22-летнего грузина.

"Реал" предлагал 5 миллионов евро за аренду голкипера. Также предложение предусматривало опцию выкупа прав на футболиста, в таком случае "Реал" заплатил бы "Валенсии" более 25 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" согласовал аренду испанского голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

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В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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Источник:
Nico Schira

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