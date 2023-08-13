Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Чемпион Испании начнет новый сезон на стадионе, где не побеждает с февраля 2020-го. "Хетафе", может, и не топ, но упереться и отстоять 0:0 умеет лучше всех в Ла Лиге.

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"Барселона" будет адаптироваться после больших изменений в составе, а новички клуба попытаются помочь прервать серию без побед.





Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Прімери Хетафе - Барселона Смотреть трансляцию

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