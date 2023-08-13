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Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Хетафе - Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.08.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
Чемпион Испании начнет новый сезон на стадионе, где не побеждает с февраля 2020-го. "Хетафе", может, и не топ, но упереться и отстоять 0:0 умеет лучше всех в Ла Лиге.
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"Барселона" будет адаптироваться после больших изменений в составе, а новички клуба попытаются помочь прервать серию без побед.
Трансляція матчу Прімери Хетафе - БарселонаСмотреть трансляцию
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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