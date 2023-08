Примера. Плохой старт Бенитеса в Сельте, Подводники не сдержали Иско и Бетис

Очень плохой дебют Рафы Бенитеса во главе "Сельты". Его команда была переиграна по всем статьям.

"Осасуна" позволила создать у своих ворот только парочку полумоментов, лучший из которых упустил Аспас, пробив мимо с 12 метров.

В то же время у противоположных ворот все время было жарко. Штрафные, подачи и, главное, удары - защиты "Кельтов" словно не существовало. Будимир дважды за тайм пробил в каркас, и если в первом случае хозяевам повезло, то во втором Рубен Гарсия добил мяч в сетку.

После перерыва похожий фокус удался уже Мой Гомесу - ему штанга "ассистировала" после идеального сольного прохода и удара Рубена Пеньи.

12 - Celta de Vigo’s Iago Aspas has failed to either score or assist in his last 12 games in LaLiga, his longest run without being involved in a goal in his career in the competition. Need. pic.twitter.com/F9ZgUNjKLT