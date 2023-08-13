Примера. Плохой старт Бенитеса в Сельте, Подводники не сдержали Иско и Бетис

Очень плохой дебют Рафы Бенитеса во главе "Сельты". Его команда была переиграна по всем статьям.

"Осасуна" позволила создать у своих ворот только парочку полумоментов, лучший из которых упустил Аспас, пробив мимо с 12 метров.

В то же время у противоположных ворот все время было жарко. Штрафные, подачи и, главное, удары - защиты "Кельтов" словно не существовало. Будимир дважды за тайм пробил в каркас, и если в первом случае хозяевам повезло, то во втором Рубен Гарсия добил мяч в сетку.

После перерыва похожий фокус удался уже Мой Гомесу - ему штанга "ассистировала" после идеального сольного прохода и удара Рубена Пеньи.

12 - Celta de Vigo’s Iago Aspas has failed to either score or assist in his last 12 games in LaLiga, his longest run without being involved in a goal in his career in the competition. Need. pic.twitter.com/F9ZgUNjKLT — OptaJose (@OptaJose) August 13, 2023

У "Сельты" текущий сезон - 100-й в истории клуба, и по такому случаю галисийцы нехило потратились, но эксперименты Бенитеса оставили вне состава львиную долю новичков. Это надо исправлять; в сегодняшнем сочетании команда неконкурентоспособна. А вот "Осасуна" уже традиционно хороша на старте сезона - это одна из ее фишек.

1-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Осасуна" - 0:2

Голы: Рубен Гарсия, 24, Мой Гомес, 74

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Нуньес, Серви (Ману Санчес, 81) - Карлес Перес (Мигель Родригес, 63), Бельтран, Сотело (де ла Торре, 81), Бамба - Аспас (Сведберг, 82), Странд Ларсен (Вейга, 73)

"Осасуна": Эррера - Пенья, Катена, Давид Гарсия, Мохика - Монкайола (Арнаис, 90), Торро (Муньос, 90), Орос (Аресо, 74) - Рубен Гарсия (Ибаньес, 67), Будимир (Авила, 79), Мой Гомес

Предупреждения: Нуньес, 30 - Торро, 51

Равный матч двух команд, которые сильно сдали за последний год. Безденежье и травмы - вот главные напасти.

Сегодня "Вильярреал" начал с отмененного гола Баэны, но остаток первого тайма остался за "Бетисом", которому удавалась фирменная вертикальная игра.

В одной из таких атак Луис Энрике эффектно убрал защитника и выложил мяч на Айосе, который и открыл счет. Еще один гол - на сей раз, забил Гвидо Родригес - был отменен из-за офсайда.

Примечательно, что центральной фигурой в игре "Бетиса" был Иско, который словно и не пропускал полгода. Классное возвращение.

1 - Isco, starting for Real Betis against Villarreal, is the first player in the 21st century to play a @LaLigaEN match for both Sevilla (12) and Real Betis (1).



Challenge. pic.twitter.com/BWV321fxRv — OptaJose (@OptaJose) August 13, 2023

Другое дело, что экс-звезда Мадрида быстро устал, а "Подводники" мощно прибавили после перерыва, что вылилось в опасные стандарты. Фойт пробил головой в штангу, а вот Куэнка ударил как надо - точно в угол ворот.

С этого момента хозяева согласились на ничью, а вот гости, к их чести, продолжали верить в гол, перли вперед. Это и предрешило исход. Энная попытка Сабали прострелить с фланга на 96-й минуте таки увенчалась успехом - Виллиан Жозе был тут как тут.

Так бывает; ждать свистка - очень опасная затея. Ну, и не забываем о потерях "Вильярреала". Без Пау Торреса, Николаса Жексона, Саму Чуквезе и Арно Данжумы эту команду ждет еще не одно разочарование; у нее банально слабый состав.

1-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Бетис" - 1:2

Голы: Куэнка, 61 - Айосе Перес, 20, Виллиан Жозе, 90+6

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Манди, Куэнка, Альберто Морено (Педраса, 24) - Терратс (Моралес, 83), Парехо, Комесанья (Капу, 57) - Жерар Морено (Денис Суарес, 84), Серлот, Баэна

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Абнер - Гвидо Родригес (Акуоку, 90+1), Рока - Луис Энрике (Родри, 71), Иско (Руибаль, 71), Айосе Перес (Гуардадо, 84) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 46)

Предупреждения: Манди, 70 - Борха Иглесиас, 27, Луис Фелипе, 60, Гвидо Родригес, 88