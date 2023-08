Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Чемпион начинает с неудачи

"Барселона" в четвертом сезоне кряду не сумела победить "Хетафе" на его поле. Тенденция, однако.

Сегодня синие предложили чемпиону то же, что и всегда - агрессию в отборе, высокий темп, лонгболы и полную самоотдачу. Моменты? Пожалуй, только один - уже на старте Латаса вывалился на ворота, но не пробил в борьбе с Кунде.

Все остальное время "Хета" разрушал, и в этом преуспел настолько, что до перерыва у "Барсы" было всего два реальных шанса. Первый - это сольный проход и удар чуть мимо штанги от Ромеу. Второй - заброс на Рафинью, который, однако, с левой не прошил Сорию.

Ну, а затем бразилец сделал еще хуже - подвел своих, внезапно заехав по лицу Альваресу. Конечно, это красная. И, думается, еще и штраф от клуба.

10 - Teams to have received the most red cards with the same manager in LaLiga since Xavi's arrival:



19 - Real Betis/Manuel Pellegrini.

13 - Atletico de Madrid/Diego Simeone

13 - Getafe/Quique Sánchez Flores

10 - BARCELONA/XAVI HERNÁNDEZ



Setback. pic.twitter.com/E249fehjzW