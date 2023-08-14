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Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Чемпион начинает с неудачи

Испания
(1 голосов)

Оборона победила атаку

Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Чемпион начинает с неудачи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в четвертом сезоне кряду не сумела победить "Хетафе" на его поле. Тенденция, однако.

Сегодня синие предложили чемпиону то же, что и всегда - агрессию в отборе, высокий темп, лонгболы и полную самоотдачу. Моменты? Пожалуй, только один - уже на старте Латаса вывалился на ворота, но не пробил в борьбе с Кунде.

Все остальное время "Хета" разрушал, и в этом преуспел настолько, что до перерыва у "Барсы" было всего два реальных шанса. Первый - это сольный проход и удар чуть мимо штанги от Ромеу. Второй - заброс на Рафинью, который, однако, с левой не прошил Сорию.

Ну, а затем бразилец сделал еще хуже - подвел своих, внезапно заехав по лицу Альваресу. Конечно, это красная. И, думается, еще и штраф от клуба.

Будь на месте "Хетафе" соперник посильнее - "Барсе" пришлось бы туго, но синие оказались неспособны изменить характер матча и лишь продолжали отбиваться. Во втором тайме их чаще всех напрягал Абде Эззальзули, но у него совсем плохо с решениями - все куда-то не туда. Также не забил с метра Левандовский - чуть-чуть рановато поляк выпрыгнул на мяч и лишь его чиркнул. Ну, и пенальти на последней минуте судья тоже не поставил.

Из позитива у "Барсы" только ответное удаление для "Хета" - это Араухо удачно подключился к атаке и заставил фолить Мату.

Гюндоган? Реинкарнация Пьянича. Фати? Не стал лучше за лето. Ромеу? Вроде все правильно, но слишком медленно.

Впрочем, не спешите прямо сейчас хоронить команду Хави. В прошлом сезоне она тоже начала с 0:0 против "Райо Вальекано", и вы, наверное, помните, чем тогда все закончилось.

1-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Барселона" - 0:0

"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте, Митрович (Порту, 46), Альварес - Иглесиас, Аленья (Лосано, 65), Даконам, Максимович, Мата - Латаса (Майораль, 65)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен (Абде, 46), Бальде - Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг - Рафинья, Педри (Фати, 79), Гюндоган (Гави, 79) - Левандовский

Предупреждения: Митрович, 15, Мата, 31, Аленья, 38, Суарес, 82, Лосано, 84, Даконам, 90+1, Порту, 90+15 - Рафинья, 38, Гави, 90+10

Удаление: Мата, 57 - Рафинья, 42

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В статье: Барселона "Хетафе"
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Комментарии (13)
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Spokoyno (Київ)
14.08.2023 в 01:28
Виглядає, що лише РЕАЛьним скунсам дозволено щось писати... Вже два мої дописи не пропустили!
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
14.08.2023 в 01:29
Може там матюги були недозволені?
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0
0
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Campеón
14.08.2023 в 01:12
бapceлoxи, вилазьте! вас попереджали, що буде смішно, а ви все "вялікая, от увідітє"
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+2
-1
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Кукулькан (сине-гранатовый)
14.08.2023 в 01:23
А шо смешного, я не понял? Была жёсткая, а порой и жестокая борьба на поле с самой ублюдочной командой Ла Лиги, да ещё в меньшинства, из-за дебильного Рафиньи. Ничья на выезде нормальный результат. Чемп только начался. Чего смешного, шо за идиотский ржач? Вспомни прошлый сезон, как Барса начала и чем всё потом закончилось, +10 над Реалом. Так шо нех ржать. Правильно ржёт тот, кто ржёт последним.
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0
0
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Campеón
14.08.2023 в 01:29
в цьому сезоні навіть арбітри вам не допоможуть. отож, сміху ще буде багато ти ж сам пишеш нижче наскільки гравці барси безпорадні, а оновити склад грошиків уже нема і щось ніхто не поспішає вкладати кошти як було минулого літа
0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
14.08.2023 в 01:09
А кто Барсе виноват, надо было забивать, стараться, из кожи вон лезть. Ведь знали куда ехали. Да, жёстко, да, грязно, да, железобетон. Но что мешало тому же Рафинье забивать? Правильно, его второсортность. Да, судья конечно пдрс, но а где были хвалёные Гюндоган, Левандовски, Педри? НЕТУ ПРОБИВНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО НАПА! А Лева уже не торт. Короче, ничья х.уйня, главное манёвры.
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0
-1
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Campеón
14.08.2023 в 01:10
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+1
-1
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Romantíco777 (Alicante)
14.08.2023 в 01:01
Ждем сказку на ночь от Дуриана: "Как по наводке коварного Переса судьи убили "великую" Барселону"
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+2
-1
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hrdhrd (Україна)
14.08.2023 в 01:11
Мбаппе не перешел в Реал и Перес все 250 миллионов направил судейскому корпусу Ла Лиги! Сегодня за ничью в матче с Хетафе ушло 100 лямов, еще 150 остались на Эль Класико
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
14.08.2023 в 00:47
Вяликая барса об*гадилась. с чем и поздравляем всех, кто не за неё.
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+3
-1
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hrdhrd (Україна)
14.08.2023 в 00:47
Приятное начало от гавипедриков В конце почти наплакали на 11-метровый, но с ВАР все эти фокусы не работают. А потом судья еще и обокрал Хетафе, когда гавипедрик в своей штрафной сыграл рукой. Ну да и ладно, и так сойдет))
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
14.08.2023 в 00:48
С Удачей.
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+1
-1
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hrdhrd (Україна)
14.08.2023 в 00:57
Нормально, еще и минус Рафинья на следующий матч. Хотя лично его мне жаль, что он на провокации повелся, он вроде нормальный парень и Винисиуса в подобных ситуациях травли всегда поддерживал. Судьи костоломным командам слишком много позволяют в Ла Лиге.
+1
-1

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