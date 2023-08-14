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Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Чемпион начинает с неудачи
Оборона победила атаку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" в четвертом сезоне кряду не сумела победить "Хетафе" на его поле. Тенденция, однако.
Сегодня синие предложили чемпиону то же, что и всегда - агрессию в отборе, высокий темп, лонгболы и полную самоотдачу. Моменты? Пожалуй, только один - уже на старте Латаса вывалился на ворота, но не пробил в борьбе с Кунде.
Все остальное время "Хета" разрушал, и в этом преуспел настолько, что до перерыва у "Барсы" было всего два реальных шанса. Первый - это сольный проход и удар чуть мимо штанги от Ромеу. Второй - заброс на Рафинью, который, однако, с левой не прошил Сорию.
Ну, а затем бразилец сделал еще хуже - подвел своих, внезапно заехав по лицу Альваресу. Конечно, это красная. И, думается, еще и штраф от клуба.
10 - Teams to have received the most red cards with the same manager in LaLiga since Xavi's arrival:— OptaJose (@OptaJose) August 13, 2023
19 - Real Betis/Manuel Pellegrini.
13 - Atletico de Madrid/Diego Simeone
13 - Getafe/Quique Sánchez Flores
10 - BARCELONA/XAVI HERNÁNDEZ
Setback. pic.twitter.com/E249fehjzW
Будь на месте "Хетафе" соперник посильнее - "Барсе" пришлось бы туго, но синие оказались неспособны изменить характер матча и лишь продолжали отбиваться. Во втором тайме их чаще всех напрягал Абде Эззальзули, но у него совсем плохо с решениями - все куда-то не туда. Также не забил с метра Левандовский - чуть-чуть рановато поляк выпрыгнул на мяч и лишь его чиркнул. Ну, и пенальти на последней минуте судья тоже не поставил.
Из позитива у "Барсы" только ответное удаление для "Хета" - это Араухо удачно подключился к атаке и заставил фолить Мату.
Гюндоган? Реинкарнация Пьянича. Фати? Не стал лучше за лето. Ромеу? Вроде все правильно, но слишком медленно.
Впрочем, не спешите прямо сейчас хоронить команду Хави. В прошлом сезоне она тоже начала с 0:0 против "Райо Вальекано", и вы, наверное, помните, чем тогда все закончилось.
1-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Барселона" - 0:0
"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте, Митрович (Порту, 46), Альварес - Иглесиас, Аленья (Лосано, 65), Даконам, Максимович, Мата - Латаса (Майораль, 65)
"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен (Абде, 46), Бальде - Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг - Рафинья, Педри (Фати, 79), Гюндоган (Гави, 79) - Левандовский
Предупреждения: Митрович, 15, Мата, 31, Аленья, 38, Суарес, 82, Лосано, 84, Даконам, 90+1, Порту, 90+15 - Рафинья, 38, Гави, 90+10
Удаление: Мата, 57 - Рафинья, 42
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