Хави: Я сказал судье, что они допускали много фолов, а мы нет. Поэтому он меня удалил

В первом туре Примеры Барселона на выезде сыграла в ничью с Хетафе 0:0.

Арбитр по ходу матча удалил Рафинью (Барселона) и Мату (Хетафе), также за споры красную карточку получил тренер Барселоны.

Тренер каталонской команды дал комментарий по окончании матча.

"Мое удаление не имеет значения. Важно, что произошло на поле. Мы все равно старались, но не смогли. Я считаю, что мы заслуживали победы, но этого оказалось недостаточно."

"Арбитр позволяет все это, никто больше. Я сказал ему, что они допускали много фолов, а мы нет. Поэтому он меня удалил. Удаление Рафиньи - это совокупность того, что происходило на поле. "Хетафе" позволяют так играть, а нам нет ."