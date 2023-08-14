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Хави: Я сказал судье, что они допускали много фолов, а мы нет. Поэтому он меня удалил

Испания
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Тренер Барселоны дал комментарий после ничьей с Хетафе

Хави: Я сказал судье, что они допускали много фолов, а мы нет. Поэтому он меня удалил

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В первом туре Примеры Барселона на выезде сыграла в ничью с Хетафе 0:0.

Арбитр по ходу матча удалил Рафинью (Барселона) и Мату (Хетафе), также за споры красную карточку получил тренер Барселоны.

Тренер каталонской команды дал комментарий по окончании матча.

"Мое удаление не имеет значения. Важно, что произошло на поле.

Мы все равно старались, но не смогли. Я считаю, что мы заслуживали победы, но этого оказалось недостаточно."

"Арбитр позволяет все это, никто больше. Я сказал ему, что они допускали много фолов, а мы нет. Поэтому он меня удалил. Удаление Рафиньи - это совокупность того, что происходило на поле. "Хетафе" позволяют так играть, а нам нет ."

"Соперник тянет время, мешает играть. Это его футбол, это нормально. Также я не увидел ни одной игры рукой (в моменте с Гави). Если игра рукой не очевидна, не свистите."

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
www.marca.com

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