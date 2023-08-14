Барселона 4 года не забивает Хетафе на выезде

"Хетафе" четыре сезона подряд не дает "Барселоне" забить на своем стадионе "Колисеум Альфонсо Перес"

Во вчерашнем матче команды сыграли 0:0 в первом туре Ла Лиги.

В двух предыдущих матчах счет также был 0:0, а в сезоне 2020/21 "Хетафе" выиграл у каталонцев со счетом 1:0.

В последний раз "Барселона" забивала "Хетафе" на выезде в сезоне – 2019/20, тогда каталонцы победили 2:1, благодаря голам Суареса и Месси.