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Барселона 4 года не забивает Хетафе на выезде

Испания
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Неприступный соперник

Барселона 4 года не забивает Хетафе на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" четыре сезона подряд не дает "Барселоне" забить на своем стадионе "Колисеум Альфонсо Перес"

Во вчерашнем матче команды сыграли 0:0 в первом туре Ла Лиги.

В двух предыдущих матчах счет также был 0:0, а в сезоне 2020/21 "Хетафе" выиграл у каталонцев со счетом 1:0.

В последний раз "Барселона" забивала "Хетафе" на выезде в сезоне – 2019/20, тогда каталонцы победили 2:1, благодаря голам Суареса и Месси.

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В статье: Барселона "Хетафе"
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