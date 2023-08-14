Матч "Барселоны" и "Хетафе" стал самым продолжительным в истории Ла Лиги.

Матч первого тура Ла Лиги между "Хетафе" и "Барселоной" (1:1), из-за постоянных и длительных остановок времени (два удаления игроков и удаления наставника каталонцев) длился рекордные 116 мин.

Этот показатель рекордный для Ла Лиги начиная с сезона-2007/08, когда эту статистику начали фиксировать.

По подсчетам Marca, с 116 мин. времени, которое длился матч, чистое игровое время составляло 56 мин. Более 60 мин. времени мяч был вне игры.

"Барселона" владела мячом 39 мин. 32 сек. , "Хетафе" – 16 мин. 45 сек.