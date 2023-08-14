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Матч Барселоны и Хетафе стал самым продолжительным в истории Ла Лиги
Рекорд продолжительности матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Матч "Барселоны" и "Хетафе" стал самым продолжительным в истории Ла Лиги.
Матч первого тура Ла Лиги между "Хетафе" и "Барселоной" (1:1), из-за постоянных и длительных остановок времени (два удаления игроков и удаления наставника каталонцев) длился рекордные 116 мин.
Этот показатель рекордный для Ла Лиги начиная с сезона-2007/08, когда эту статистику начали фиксировать.
По подсчетам Marca, с 116 мин. времени, которое длился матч, чистое игровое время составляло 56 мин. Более 60 мин. времени мяч был вне игры.
"Барселона" владела мячом 39 мин. 32 сек. , "Хетафе" – 16 мин. 45 сек.
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