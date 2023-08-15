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Реал похвастался игрой Лунина на тренировке. Видео
Андрей будет бороться за место в старте
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
В клубном Твиттере "Реала" появилась видео тренировка мадридской команды.
На одном из них отмечен Андрей Лунин.
Украинец дважды подряд отбивает удары партнеров по команде.
Напомним, что после повреждения выбывшего до весны Куртуа, украинцу придется конкурировать за место в основе с Кепой, которого мадридцы взяли в годовую аренду с "Челси".
????♂️ @AndreyLunin13 ????♂️ #RMCity pic.twitter.com/8oitQaFkXY— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 14, 2023
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Footballers (Умань)
15.08.2023 в 13:05
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