  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал похвастался игрой Лунина на тренировке. Видео
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал похвастался игрой Лунина на тренировке. Видео

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Андрей будет бороться за место в старте

Реал похвастался игрой Лунина на тренировке. Видео

Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba

UA-Футбол
Новина українською

В клубном Твиттере "Реала" появилась видео тренировка мадридской команды.

На одном из них отмечен Андрей Лунин.

Украинец дважды подряд отбивает удары партнеров по команде.

Напомним, что после повреждения выбывшего до весны Куртуа, украинцу придется конкурировать за место в основе с Кепой, которого мадридцы взяли в годовую аренду с "Челси".

По теме
yellow-arrow
Депай снял паутину. Атлетико - Гранада 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Шедевр Депая выручил Атлетико, скучному Кадису помог штрафной
yellow-arrow
Матч Барселоны и Хетафе стал самым продолжительным в истории Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
15.08.2023 в 13:05
Кепа буде грати,а Лунін відосики постити.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде