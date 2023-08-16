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Официально: Барселона назначила Деку спортивным директором

Испания
(1 голосов)

Проработает до конца трансферного окна вместе с Алемани

Официально: Барселона назначила Деку спортивным директором

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" объявила о назначении Деку спортивным директором клуба. Бывший игрок "Барселоны" подписал контракт сроком на 3 года.

Как сообщалось ещё в мае, Деку проработает вместе с Матеу Алемани до завершения трансферного окна. 2-го сентября, когда оно закроется, Алемани прекратит работу.

"Деку будет отвечать за определение спортивной философии "Барселона", формирование команды вместе с тренером и тренером, а также возглавит футбольную секцию", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "Барселона" опубликует в ближайшие дни подробности новой спортивной структуры клуба.

Деку выступал за "Барсу" с 2004-го по 2008-й. Он провел в футболке "блауграны" 161 матч, забил 20 голов и отдал 45 результативных передач.

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В статье: Деку Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
16.08.2023 в 17:53
Подивимось
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0
0
avatar
Campеón
16.08.2023 в 16:32
надіюсь цей не буде на болота їздити як його попередник. хоча дарма надіюсь. це ж пyтaлoна. для її політики русняві вболівальники дуже важливі
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