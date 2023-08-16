Официально: Барселона назначила Деку спортивным директором

"Барселона" объявила о назначении Деку спортивным директором клуба. Бывший игрок "Барселоны" подписал контракт сроком на 3 года.

Как сообщалось ещё в мае, Деку проработает вместе с Матеу Алемани до завершения трансферного окна. 2-го сентября, когда оно закроется, Алемани прекратит работу.

"Деку будет отвечать за определение спортивной философии "Барселона", формирование команды вместе с тренером и тренером, а также возглавит футбольную секцию", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "Барселона" опубликует в ближайшие дни подробности новой спортивной структуры клуба.

Деку выступал за "Барсу" с 2004-го по 2008-й. Он провел в футболке "блауграны" 161 матч, забил 20 голов и отдал 45 результативных передач.