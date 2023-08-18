Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Я не думаю, что у нас будет ротация Кепы и Лунина
В матче с "Альмерией" сыграет украинский вратарь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что в матче против "Альмерии" место в воротах мадридского клуба займет украинец Андрей Лунин.
"Кепа очень хорошо адаптируется, но поскольку его адаптация все еще продолжается, завтра мы продолжим работу с Луниным, очень хорошо сыгравшим с "Атлетико".
Что будет в следующих матчах – посмотрим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества.
Ротация между Кепой и Луниным? Не знаю, потому что правда в том, что Кепа уже на очень высоком уровне. У него много международного опыта.
Лунину не хватает опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня, – сказал Анчелотти.
Поединок 2-го тура Ла Лиги "Альмерия" - "Реал" состоится в субботу, 19 августа. Начало - в 20:30.
Популярное сейчас
- Встреча лидеров УПЛ, Динамо в Одессе и старт Серии А. Расписание матчей на 18 - 20 августа
- Днепр-1 отметился уникальным достижением в еврокубках
- Бывшая звезда Шахтера может покинуть Лацио: хавбек интересен Луческу
- Реал похвастался игрой Лунина на тренировке. Видео
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО