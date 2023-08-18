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Анчелотти: Я не думаю, что у нас будет ротация Кепы и Лунина

Испания
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В матче с "Альмерией" сыграет украинский вратарь

Анчелотти: Я не думаю, что у нас будет ротация Кепы и Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что в матче против "Альмерии" место в воротах мадридского клуба займет украинец Андрей Лунин.

"Кепа очень хорошо адаптируется, но поскольку его адаптация все еще продолжается, завтра мы продолжим работу с Луниным, очень хорошо сыгравшим с "Атлетико".

Что будет в следующих матчах – посмотрим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества.

Ротация между Кепой и Луниным? Не знаю, потому что правда в том, что Кепа уже на очень высоком уровне. У него много международного опыта.

Лунину не хватает опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня, – сказал Анчелотти.
Поединок 2-го тура Ла Лиги "Альмерия" - "Реал" состоится в субботу, 19 августа. Начало - в 20:30.

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Источник: Габри Вейга переходит в Наполи за 30 миллионов евро
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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Альмерия
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (8)
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ВасяКулебяка (Козливка)
18.08.2023 в 16:03
Кепа буде привозить, чі ви думаєте шо він змінився?)Але і Лунін вже далеко не той яким його купляли - пересидів впевненості нема , а головне нема ігрового тонусу.
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MaximSK (Киев)
18.08.2023 в 16:26
Кепа привозил в Челси, и в последнем сезоне он играл нормально, а сейчас он в Испании, в Реале где не так много работы, ему тут будет легче играть чем там.
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kalan-86 (Анкара)
18.08.2023 в 16:01
Який молодий воротар, Карло? Він вже дідом скоро стане. Там не така ж і велика різниця у нього з Кепою. Але в одному Анчелотті правий-досвід, якого у Луніна нема, і здається , він його вже набувати і не хоче. Цей трансфер у Реал поклав карʼєру Луніна у золоту труну. Але це його вибір.
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Romerik (YNWA)
18.08.2023 в 16:00
Було зразу ясно, що кепа основний, коли його підписували. Але тут така х*йня, що любить чудити і дуже не стабільний. Один, другий раз обіср*ться і лунін може стати. Але звичайно треба валити в кінці сезону
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Justice (Львів)
18.08.2023 в 15:43
Мені цікаво для чого він їм потрібен? Коли травмується основний голкіпер то грає резервний...а тут ні...З Луніним все ясно - бабло і баба на вухо присіла...Навіщо він Реалу якщо на нього, як бачимо, взагалі не розраховують...
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MaximSK (Киев)
18.08.2023 в 15:12
По ходу Анчелотти сказал, что Кепа будет основным вратарем, а Лунин вторым вратарем, при этом ротации не будет и Андрей будет играть только несколько раз в сезоне, если Кепа не получит травму, что никому нельзя желать. Если у Лунина есть гордость, надо уходить с команды следующим летом, перспектив тут у него нет.
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terber (ternopil)
18.08.2023 в 15:31
йому вже давно це потрібно було зробити і піти, але він свою бабу слухає
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MaximSK (Киев)
18.08.2023 в 15:54
Если дело в этом, то значит у него нет мозгов, для игрока лучше играть в более слабом клубе, чем почти всегда сидеть на лавке топ-команды. Если бы ему было 20 лет, можно было ждать и учиться, но в таком возрасте уже надо играть.
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