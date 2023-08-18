Анчелотти: Я не думаю, что у нас будет ротация Кепы и Лунина

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что в матче против "Альмерии" место в воротах мадридского клуба займет украинец Андрей Лунин.

"Кепа очень хорошо адаптируется, но поскольку его адаптация все еще продолжается, завтра мы продолжим работу с Луниным, очень хорошо сыгравшим с "Атлетико".

Что будет в следующих матчах – посмотрим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества.

Ротация между Кепой и Луниным? Не знаю, потому что правда в том, что Кепа уже на очень высоком уровне. У него много международного опыта.

Лунину не хватает опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня, – сказал Анчелотти.

Поединок 2-го тура Ла Лиги "Альмерия" - "Реал" состоится в субботу, 19 августа. Начало - в 20:30.