Серхио Рико выписали из больницы. Он провел в коме три недели, после падения с лошади

Вратаря "ПСЖ" Серхио Рико выписали из больницы, после того как он пробыл там 82 дня. В конце мая голкипер упал с лошади, получив черепно-мозговую травму.

Рико был в Испании, когда несчастный случай произошел. Голкипер упал с лошади, которая лягнула его. У 29-летнего вратаря случилось кровоизлияние в мозг, после чего он впал в кому на три недели.

Жена вратаря сообщила, что теперь голкипера ждет длительное возвращение.

Рико в прошлом сезоне не провел ни одного матча в составе "ПСЖ". Испанец сыграл свой последний поединок в мае 2022-го, когда играл в аренде за "Мальорку".