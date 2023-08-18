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Серхио Рико выписали из больницы. Он провел в коме три недели, после падения с лошади
Здоровья испанцу
фото из свободных источников
Вратаря "ПСЖ" Серхио Рико выписали из больницы, после того как он пробыл там 82 дня. В конце мая голкипер упал с лошади, получив черепно-мозговую травму.
Рико был в Испании, когда несчастный случай произошел. Голкипер упал с лошади, которая лягнула его. У 29-летнего вратаря случилось кровоизлияние в мозг, после чего он впал в кому на три недели.
Жена вратаря сообщила, что теперь голкипера ждет длительное возвращение.
Рико в прошлом сезоне не провел ни одного матча в составе "ПСЖ". Испанец сыграл свой последний поединок в мае 2022-го, когда играл в аренде за "Мальорку".
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