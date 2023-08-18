Альмерия - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" после идеального старта в Бильбао будет принимать экзамен у "Альмерии", которая в прошлом сезоне запомнилась острыми контратаками и дырявой защитой.

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С фаворитом и аутсайдером в этом матче все понятно. Даже просто навязать борьбу хозяевам будет непросто, если Мадрид покажет тот же уровень футбола, что и неделю назад.

Также отметим, что в воротах "Сливочных" будет наш Андрей Лунин - об этом лично объявил на пресс-конференции тренер "Реала" Карло Анчелотти.

Будет ли работа у украинского вратаря и как он с ней справится - можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.

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