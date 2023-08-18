Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альмерия - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Альмерия" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.08.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
"Реал" после идеального старта в Бильбао будет принимать экзамен у "Альмерии", которая в прошлом сезоне запомнилась острыми контратаками и дырявой защитой.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
С фаворитом и аутсайдером в этом матче все понятно. Даже просто навязать борьбу хозяевам будет непросто, если Мадрид покажет тот же уровень футбола, что и неделю назад.
Также отметим, что в воротах "Сливочных" будет наш Андрей Лунин - об этом лично объявил на пресс-конференции тренер "Реала" Карло Анчелотти.
Будет ли работа у украинского вратаря и как он с ней справится - можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Рябоконь: Пока Путин жив и у власти, война будет продолжаться
- Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи в Лиге чемпионов
- Еще девять стран прекратили выступления в еврокубках. Всего не активных Ассоциаций – четырнадцать
- Анчелотти: Я не думаю, что у нас будет ротация Кепы и Лунина
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО