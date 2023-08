Примера. Вильярреал победил на островах, идеальный старт Валенсии

Исправились "Подводники" за поражение в стартовом туре. А вот "Мальорка" идет без побед.

Причем все заслуженно. В первом тайме зрители увидели два опасных момента, и оба раза Алекс Баэна пробивал мимо ворот.

После перерыва "Вильярреал" еще поддавил и в конце концов забил после штрафного - это Серлот выиграл верх, и Жерару Морено оставалось не промазать с метра, что он и сделал.

В дальнейшем гости на контратаках могли доводить счет до крупного, но Райкович великолепно среагировал на удары Баэны и Капу.

Gerard Moreno v Mallorca: 1 Goal 2 Chances created 2/3 Successful dribbles 4 Passes into final third 4/5 Accurate long balls 4 Free kicks won 4 Ball recoveries 58 Touches 64% Ground duels won 79% Pass accuracy 100% Shot conversion 100% Aerial duels won Welcome back. ???????????? pic.twitter.com/c0nkmEI5L0

А что "Мальорка"? Ноль полноценных голевых шансов за матч. Продажа Ли Кан Ина в "ПСЖ" принесла клубу 22 млн евро, но и головную боль, ведь без корейца "Киноварь" просто не понимает, как ей атаковать.

2-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Вильярреал" - 0:1

Гол: Жерар Морено, 62

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо (Гонсалес, 45+1), Копете, Хауме Коста - Дани Родригес (Ларин, 63), Маскарель (Льябрес, 72), Морланес (Саму Кошта, 46) - Мурики, Ндиай (Дардер, 46)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Габбья (Альбиоль, 67), Куэнка, Педраса - Терратс (Капу, 67), Парехо, Баэна (Комесанья, 78) - Жерар Морено (Денис Суарес, 76), Серлот, Бреретон (Ахомач, 77)

Предупреждения: Маскарель, 2, Вальент, 73 - Бреретон, 45, Терратс, 45+5, Баэна, 51, Комесанья, 83

Второй матч дня был очень похож на первый - снова минимальная победа и снова по делу.

"Лас-Пальмас" во втором туре кряду не показал, за счет чего собирается выживать в Ла Лиге. На "Месталье" канарцы лишь выживали. Ноль ударов в створ ворот за 90 минут.

"Валенсии" тоже не хватает качества, но как же старается молодежь Рубена Барахи! Как бежит на любой мяч! В итоге они буквально вымучили сегодня гол.

Вратарь "Лас-Пальмаса" Альваро Вальес отразил три (!) выхода один на один от Корреи, Дуро и Диего Лопеса, но когда Хави Муньос сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, героичный страж ворот был вынужден капитулировать.

