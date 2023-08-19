Примера. Вильярреал победил на островах, идеальный старт Валенсии

Исправились "Подводники" за поражение в стартовом туре. А вот "Мальорка" идет без побед.

Причем все заслуженно. В первом тайме зрители увидели два опасных момента, и оба раза Алекс Баэна пробивал мимо ворот.

После перерыва "Вильярреал" еще поддавил и в конце концов забил после штрафного - это Серлот выиграл верх, и Жерару Морено оставалось не промазать с метра, что он и сделал.

В дальнейшем гости на контратаках могли доводить счет до крупного, но Райкович великолепно среагировал на удары Баэны и Капу.

Gerard Moreno v Mallorca:



1 Goal

2 Chances created

2/3 Successful dribbles

4 Passes into final third

4/5 Accurate long balls

4 Free kicks won

4 Ball recoveries

58 Touches

64% Ground duels won

79% Pass accuracy

100% Shot conversion

100% Aerial duels won



Welcome back. ???????????? pic.twitter.com/c0nkmEI5L0 — StatmanJames (@JamesStatman) August 18, 2023

А что "Мальорка"? Ноль полноценных голевых шансов за матч. Продажа Ли Кан Ина в "ПСЖ" принесла клубу 22 млн евро, но и головную боль, ведь без корейца "Киноварь" просто не понимает, как ей атаковать.

2-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Вильярреал" - 0:1

Гол: Жерар Морено, 62

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо (Гонсалес, 45+1), Копете, Хауме Коста - Дани Родригес (Ларин, 63), Маскарель (Льябрес, 72), Морланес (Саму Кошта, 46) - Мурики, Ндиай (Дардер, 46)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Габбья (Альбиоль, 67), Куэнка, Педраса - Терратс (Капу, 67), Парехо, Баэна (Комесанья, 78) - Жерар Морено (Денис Суарес, 76), Серлот, Бреретон (Ахомач, 77)

Предупреждения: Маскарель, 2, Вальент, 73 - Бреретон, 45, Терратс, 45+5, Баэна, 51, Комесанья, 83

Второй матч дня был очень похож на первый - снова минимальная победа и снова по делу.

"Лас-Пальмас" во втором туре кряду не показал, за счет чего собирается выживать в Ла Лиге. На "Месталье" канарцы лишь выживали. Ноль ударов в створ ворот за 90 минут.

"Валенсии" тоже не хватает качества, но как же старается молодежь Рубена Барахи! Как бежит на любой мяч! В итоге они буквально вымучили сегодня гол.

Вратарь "Лас-Пальмаса" Альваро Вальес отразил три (!) выхода один на один от Корреи, Дуро и Диего Лопеса, но когда Хави Муньос сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, героичный страж ворот был вынужден капитулировать.

Идеальный старт для "Валенсии" даже без трансферов - 6 очков из 6. Им бы еще 4-5 игроков на лавку - и могли бы даже за ТОП-7 побороться. Жаль, что этого не будет.

2-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Пепелу, 74 (с пенальти)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Озкачар, Гайя - Фран Перес (Фулькье, 82), Диахаби (Васкес, 70), Пепелу, Диего Лопес (Пабло Госалбес, 70) - Дуро (Уго Гонсалес, 82), Алмейда (Герра, 56)

"Лас-Пальмас": Вальес - Лемос (Араухо, 46), Алекс Суарес, Мармоль (Бенито Рамирес, 82), Синкгравен (Серхи Кардона, 23) - Муньос, Кириан Родригес (Марк Кардона, 82), Луаодис - Мунир (Пехиньо, 64), Виера, Сандро