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Примера. Вильярреал победил на островах, идеальный старт Валенсии
День минимальных побед
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Исправились "Подводники" за поражение в стартовом туре. А вот "Мальорка" идет без побед.
Причем все заслуженно. В первом тайме зрители увидели два опасных момента, и оба раза Алекс Баэна пробивал мимо ворот.
После перерыва "Вильярреал" еще поддавил и в конце концов забил после штрафного - это Серлот выиграл верх, и Жерару Морено оставалось не промазать с метра, что он и сделал.
В дальнейшем гости на контратаках могли доводить счет до крупного, но Райкович великолепно среагировал на удары Баэны и Капу.
Gerard Moreno v Mallorca:— StatmanJames (@JamesStatman) August 18, 2023
1 Goal
2 Chances created
2/3 Successful dribbles
4 Passes into final third
4/5 Accurate long balls
4 Free kicks won
4 Ball recoveries
58 Touches
64% Ground duels won
79% Pass accuracy
100% Shot conversion
100% Aerial duels won
Welcome back. ???????????? pic.twitter.com/c0nkmEI5L0
А что "Мальорка"? Ноль полноценных голевых шансов за матч. Продажа Ли Кан Ина в "ПСЖ" принесла клубу 22 млн евро, но и головную боль, ведь без корейца "Киноварь" просто не понимает, как ей атаковать.
2-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Вильярреал" - 0:1
Гол: Жерар Морено, 62
"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо (Гонсалес, 45+1), Копете, Хауме Коста - Дани Родригес (Ларин, 63), Маскарель (Льябрес, 72), Морланес (Саму Кошта, 46) - Мурики, Ндиай (Дардер, 46)
"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Габбья (Альбиоль, 67), Куэнка, Педраса - Терратс (Капу, 67), Парехо, Баэна (Комесанья, 78) - Жерар Морено (Денис Суарес, 76), Серлот, Бреретон (Ахомач, 77)
Предупреждения: Маскарель, 2, Вальент, 73 - Бреретон, 45, Терратс, 45+5, Баэна, 51, Комесанья, 83
Второй матч дня был очень похож на первый - снова минимальная победа и снова по делу.
"Лас-Пальмас" во втором туре кряду не показал, за счет чего собирается выживать в Ла Лиге. На "Месталье" канарцы лишь выживали. Ноль ударов в створ ворот за 90 минут.
"Валенсии" тоже не хватает качества, но как же старается молодежь Рубена Барахи! Как бежит на любой мяч! В итоге они буквально вымучили сегодня гол.
Вратарь "Лас-Пальмаса" Альваро Вальес отразил три (!) выхода один на один от Корреи, Дуро и Диего Лопеса, но когда Хави Муньос сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, героичный страж ворот был вынужден капитулировать.
???? El #Valencia no ganaba las 2 primeras jornadas ligueras desde la temporada 2011-12:— Esteban Gómez (@mirondo9) August 18, 2023
???? 4-3 vs #RacingdeSantander.
???? 1-0 vs #Atlético.
???? #LaLigaEASports 2023-24:
???? 1-2 vs #Sevilla.
???? 1-0 vs #UDLasPalmas. pic.twitter.com/FlqMdCJXLr
Идеальный старт для "Валенсии" даже без трансферов - 6 очков из 6. Им бы еще 4-5 игроков на лавку - и могли бы даже за ТОП-7 побороться. Жаль, что этого не будет.
2-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 1:0
Гол: Пепелу, 74 (с пенальти)
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Озкачар, Гайя - Фран Перес (Фулькье, 82), Диахаби (Васкес, 70), Пепелу, Диего Лопес (Пабло Госалбес, 70) - Дуро (Уго Гонсалес, 82), Алмейда (Герра, 56)
"Лас-Пальмас": Вальес - Лемос (Араухо, 46), Алекс Суарес, Мармоль (Бенито Рамирес, 82), Синкгравен (Серхи Кардона, 23) - Муньос, Кириан Родригес (Марк Кардона, 82), Луаодис - Мунир (Пехиньо, 64), Виера, Сандро
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