Альмерия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Андрей Лунин сыграл на ноль в первом туре против “Атлетика” Бильбао и пока Кепа Аррисабалага привыкает к новой команде, украинец получает шанс сыграть вновь, в этот раз против “Альмерии”.

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Чемпионат Испании, второй тур

19 августа 2023. Альмерия, “Эстадио Медитерранеос”

“Альмерия” 20:30 “Реал” Мадрид

Телетрансляция – Megogo Футбол 1