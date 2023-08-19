  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Альмерия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альмерия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(1 голосов)

Еще один матч Лунина в стартовом составе – смотреть прямую трансляцию

Альмерия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин сыграл на ноль в первом туре против “Атлетика” Бильбао и пока Кепа Аррисабалага привыкает к новой команде, украинец получает шанс сыграть вновь, в этот раз против “Альмерии”.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, второй тур

19 августа 2023. Альмерия, “Эстадио Медитерранеос”

“Альмерия” 20:30 “Реал” Мадрид

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Альмерія - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Тер Штеген согласился на существенное уменьшение зарплаты ради соблюдения Барселоной финансового фейр-плей
yellow-arrow
Хави рассказал о новом контракте с Барселоной
yellow-arrow
Альмерия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: телетрансляции Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин Трансляция Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде