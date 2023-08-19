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Альмерия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Еще один матч Лунина в стартовом составе – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин сыграл на ноль в первом туре против “Атлетика” Бильбао и пока Кепа Аррисабалага привыкает к новой команде, украинец получает шанс сыграть вновь, в этот раз против “Альмерии”.
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Чемпионат Испании, второй тур
19 августа 2023. Альмерия, “Эстадио Медитерранеос”
“Альмерия” 20:30 “Реал” Мадрид
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Альмерія - Реал МадридСмотреть трансляцию
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