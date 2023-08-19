Беллингем стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, забившим в двух первых матчах в Ла Лиге

В рамках 2-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Альмерии" (1:1 – второй тайм).

Уже на 3-й минуте встречи хозяева поля усилиями Серхио Аррибаса открыли счет. Однако на 19-й минуте поединка "сливочные" сравняли счет. Забитым мячом отличился Джуд Беллингем.

Таким образом, в возрасте 20 лет и 51 день англичанин стал вторым самым молодым футболистом в текущем веке, забившим в двух своих первых поединках в чемпионате Испании.

Видео гола Беллингема