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Беллингем стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, забившим в двух первых матчах в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

Джуд мощно ворвался в чемпионат Испании

Беллингем стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, забившим в двух первых матчах в Ла Лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 2-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Альмерии" (1:1 – второй тайм).

Уже на 3-й минуте встречи хозяева поля усилиями Серхио Аррибаса открыли счет. Однако на 19-й минуте поединка "сливочные" сравняли счет. Забитым мячом отличился Джуд Беллингем.

Таким образом, в возрасте 20 лет и 51 день англичанин стал вторым самым молодым футболистом в текущем веке, забившим в двух своих первых поединках в чемпионате Испании.

Видео гола Беллингема

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем Альмерия
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Источник:
Opta Jose

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