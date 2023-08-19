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Беллингем стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, забившим в двух первых матчах в Ла Лиге
Джуд мощно ворвался в чемпионат Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 2-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Альмерии" (1:1 – второй тайм).
Уже на 3-й минуте встречи хозяева поля усилиями Серхио Аррибаса открыли счет. Однако на 19-й минуте поединка "сливочные" сравняли счет. Забитым мячом отличился Джуд Беллингем.
Таким образом, в возрасте 20 лет и 51 день англичанин стал вторым самым молодым футболистом в текущем веке, забившим в двух своих первых поединках в чемпионате Испании.
Видео гола Беллингема
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