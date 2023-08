Примера. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Лунин - неплохо, Беллингем - идеально

"Реал" не без проблем дожал "Альмерию", которая против гранда играла настолько смело, что в это даже не верилось.

Хозяева подтвердили свои претензии на очки уже на 3-й минуте - это Робертоне промчался флангом и подал точно на Аррибаса, который головой прошил Лунина. Мог ли украинец спасти? Наверное, но это было бы маленькое чудо.

Да и не с руки его обвинять, ведь в дальнейшем "Альмерия" еще 3-4 раза всерьез напрягала Андрея, и всякий раз он отбивал удары Баба, Коне и Робертоне; когда надо - прыгал в ноги соперникам. Достойная игра.

2:22 - Sergio Arribas' goal for @U_D_Almeria ⚪️???? has been the earliest conceded by #RealMadrid ⚪️⚪️ in an away @LaLigaEn game since January 2015 (Ghilas for Córdoba - 2:04). Effusivity pic.twitter.com/ZOmG6VkU2B

Вы спросите, почему "Реал" так много позволял сопернику? А ответ прост - микротравма Камавинги и вылет Милитао. Разницу все увидели мгновенно.

Хорошо, что у Мадрида есть Джуд Беллингем - он даже по такой сложной игре принес своим победу. В первом тайме англичанин проявил голевое чутье и добил мяч в сетку после рикошета. Во втором - грамотно открылся под подачу Тони Крооса и головой опередил вратаря.

Любители статистики уже подсчитали, что последний раз за "Реал" с трех голов в двух матчах дебютировал еще Криштиану Роналду в 2009 году. Этот факт говорит сам за себя.

Ну, и отмечаем первый гол в сезоне от Винисиуса. И какой гол! Идеальный удар без размаха в дальнюю девятку - кажется, бразилец сам не поверил, что попал.

2 - At the age of 20 years and 51 days, the player of the @realmadriden ⚪️⚪️, @BellinghamJude ????????, is the second youngest player to score in each of his first two matches in @LaLigaEN in the 21st century (Markel Susaeta in 2007, 19 years and 275 days). Galactic. pic.twitter.com/WbiD65KR2F