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Примера. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Лунин - неплохо, Беллингем - идеально

Испания
(1 голосов)

Непростые три очка для фаворита

Примера. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Лунин - неплохо, Беллингем - идеально

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" не без проблем дожал "Альмерию", которая против гранда играла настолько смело, что в это даже не верилось.

Хозяева подтвердили свои претензии на очки уже на 3-й минуте - это Робертоне промчался флангом и подал точно на Аррибаса, который головой прошил Лунина. Мог ли украинец спасти? Наверное, но это было бы маленькое чудо.

Да и не с руки его обвинять, ведь в дальнейшем "Альмерия" еще 3-4 раза всерьез напрягала Андрея, и всякий раз он отбивал удары Баба, Коне и Робертоне; когда надо - прыгал в ноги соперникам. Достойная игра.

Вы спросите, почему "Реал" так много позволял сопернику? А ответ прост - микротравма Камавинги и вылет Милитао. Разницу все увидели мгновенно.

Хорошо, что у Мадрида есть Джуд Беллингем - он даже по такой сложной игре принес своим победу. В первом тайме англичанин проявил голевое чутье и добил мяч в сетку после рикошета. Во втором - грамотно открылся под подачу Тони Крооса и головой опередил вратаря.

Любители статистики уже подсчитали, что последний раз за "Реал" с трех голов в двух матчах дебютировал еще Криштиану Роналду в 2009 году. Этот факт говорит сам за себя.

Ну, и отмечаем первый гол в сезоне от Винисиуса. И какой гол! Идеальный удар без размаха в дальнюю девятку - кажется, бразилец сам не поверил, что попал.

Этот мяч, собственно, и закрыл матч - дальше хозяева остановились, а Модрич и компания бегали в свое удовольствие. У "Реала" есть на это право - у него максимальные 6 очков из 6 на старте сезона. Другое дело "Альмерия" - игра-то у нее симпатичная, острая, вот только очков команде Висенте она пока не принесла.

2-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Аррибас, 3 - Беллингем, 19, 60, Винисиус, 73

"Альмерия": Масимиану - Пубиль (Посо, 69), Чуми, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Робертоне (Мелеро, 69), Баба (Лазаро, 90+2) - Эмбарба, Аррибас (Пучмаль, 90+2), Рамазани (Коне, 61) - Суарес

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде (Васкес, 90), Чуамени, Кроос (Модрич, 71) - Беллингем (Хоселу, 81) - Родриго (Камавинга, 71), Винисиус (Браим Диас, 90)

Предупреждения: Чуми, 59

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Альмерия
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Комментарии (14)
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Romantíco777 (Alicante)
19.08.2023 в 23:42
Эй, Дуриан, подлый трус, выходи!!!!
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+1
-1
Перевзутий
19.08.2023 в 23:10
Вся борьба ещё впереди. ФК сливки он же реалишка займет свое законное 3-4 место по итогу.
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+1
-4
avatar
Campеón
19.08.2023 в 23:25
дивись не загубися по закінченні сезону
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+1
-1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
19.08.2023 в 23:35
Завидуешь, ведь барсазаймет 3-е почетное место в ЛЧ!!!☝️
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+2
-1
avatar
Campеón
19.08.2023 в 23:40
не факт! в них цього сезону заруба з Бетісом намічається за 3 місце
+1
-1
Перевзутий
19.08.2023 в 23:45
Все может быть. Без денег тяжко будет
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2023 в 22:54
Беллингем сразу стал тем игроком, который обеспечивает результат, Браво ему, и браво Пересу, который обеспечил его приход в Реал. Безусловно, ожидал победу Реала, хотя всё оказалось несколько сложнее, чем ожидал. Молодцы, что вырвали волевую победу.
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+3
-2
Сусід Алграба
19.08.2023 в 23:18
Це дуже серйозне досягнення. Далеко не кожній команді це під силу.
Ответить
+1
-2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.08.2023 в 22:54
Уже съел три вафельных стаканчика сливочного мороженого. Не могу остановицца.Так рад победе сливочных!
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+1
-3
avatar
Romantíco777 (Alicante)
19.08.2023 в 22:50
Усіх Реальних із перемогою!!!Дуріани хай запихають свій язик в #опу!!!Та чекаємо Барса - Кадіс 0:0)))))))☝️
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+4
-3
avatar
hrdhrd (Україна)
19.08.2023 в 22:50
Та можно и не 0-0, можно и 0-1
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+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2023 в 23:01
Завтра мы за автобус, даже за фуру по имени Кадис. И за антифутбол в его исполнении.
Ответить
+3
-3
avatar
hrdhrd (Україна)
19.08.2023 в 22:45
Давайте просто Беллингему дадим 9 номер и все. Алло, Мбаппе? Пошел науй Лунин сегодня, кстати, весьма надежно, пару раз вытаскивал. Кепа на лавке нервно ёрзал) Ну и правильно, в принципе испанец не тот вратарь, которого нельзя потеснить. Надо Андрею доказывать, пока есть шанс.
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+5
-2
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Campеón
19.08.2023 в 22:41
"Альмерия"? Просто проходной соперник, которого такой Мадрид обязан сносить. И, будьте уверены, так оно и будет." Р. Синчук (18.08.2023 в 18:44)
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+2
-2

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