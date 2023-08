Примера. Братья Уильямс победили в Памплоне, Ла Реал не похож на себя

Без Давида Сильвы и Микеля Мерино басков не узнать. Вторая кряду осечка при плохой игре.

До перерыва игра шла на встречных курсах; обе команды имели шансы. Так, у "Сельты" в штангу пробил Сотело, у "Ла Реала" - Браис.

Хозяева в итоге забили первыми - это Кубо классно навесил на Барренечеа. Но дальше произошло что-то непонятное.

После перерыва "Ла Реал" словно испарился с поля, позволяя "Сельте" делать все, что угодно. Это чудо, что матч завершился вничью, ведь голевых моментов было не меньше пяти. Наиболее удобные запороли Аспас и Бамба, но и защитники тоже опасно пробивали во время штурма на последних минутах.

В итоге Мингеса таки прошил Ремиро с близкого расстояния на 94-й минуте - и это было справедливо.

С такой игрой у "Кельтов" есть будущее, это точно. А вот "Сосьедаду" срочно необходимо усиление.

2-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:1

Голы: Барренечеа, 22 - Мингеса, 90+4

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Сола, 78), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Турьентес (Пачеко, 78) - Кубо (Шо, 78), Карлос Фернандес (Садик, 64), Барренечеа (Оярсабаль, 64)

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес (Серви, 84) - де ла Торре (Дотор, 84), Бельтран, Сотело (Айду, 46), Бамба - Аспас (Сведберг, 90+7), Странд Ларсен (Мигель Родригес, 84)

Предупреждения: Субименди, 40, Ле Норман, 69 - Аспас, 51

"Атлетик" взял реванш у "Осасуны" за поражения в чемпионате и Кубке в прошлом сезоне.

В принципе, игра получилась равной, но Бильбао был эффективен, а его соперник - нет. Это и сделало разницу.

Нико Уильямс - вот главный герой вечера. Именно вингер "Атлетика" идеально выложил мяч на ногу сперва своему брату Иньяки, а затем и Горке Гурусете. Тем оставалось только забить с пары метров.

У "Осасуны" не менее удобные шансы имели Рубен Гарсия и Хуан Мохика, но один ударил в Унаи Симона, а другой - по воробьям.

2 - At the age of 21 years and 38 days, Nico Williams became the second-youngest Athletic Club player in the 21st century to assist two goals in the same LaLiga game, after Iker Muniain (16 and 358) against Real Zaragoza in December 2009. Lion. pic.twitter.com/2sAobYkFGr