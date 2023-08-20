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Примера. Братья Уильямс победили в Памплоне, Ла Реал не похож на себя

Испания
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Два неожиданных результата дня в Испании

Примера. Братья Уильямс победили в Памплоне, Ла Реал не похож на себя

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Без Давида Сильвы и Микеля Мерино басков не узнать. Вторая кряду осечка при плохой игре.

До перерыва игра шла на встречных курсах; обе команды имели шансы. Так, у "Сельты" в штангу пробил Сотело, у "Ла Реала" - Браис.

Хозяева в итоге забили первыми - это Кубо классно навесил на Барренечеа. Но дальше произошло что-то непонятное.

После перерыва "Ла Реал" словно испарился с поля, позволяя "Сельте" делать все, что угодно. Это чудо, что матч завершился вничью, ведь голевых моментов было не меньше пяти. Наиболее удобные запороли Аспас и Бамба, но и защитники тоже опасно пробивали во время штурма на последних минутах.

В итоге Мингеса таки прошил Ремиро с близкого расстояния на 94-й минуте - и это было справедливо.

С такой игрой у "Кельтов" есть будущее, это точно. А вот "Сосьедаду" срочно необходимо усиление.

2-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:1

Голы: Барренечеа, 22 - Мингеса, 90+4

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Сола, 78), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Турьентес (Пачеко, 78) - Кубо (Шо, 78), Карлос Фернандес (Садик, 64), Барренечеа (Оярсабаль, 64)

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес (Серви, 84) - де ла Торре (Дотор, 84), Бельтран, Сотело (Айду, 46), Бамба - Аспас (Сведберг, 90+7), Странд Ларсен (Мигель Родригес, 84)

Предупреждения: Субименди, 40, Ле Норман, 69 - Аспас, 51

"Атлетик" взял реванш у "Осасуны" за поражения в чемпионате и Кубке в прошлом сезоне.

В принципе, игра получилась равной, но Бильбао был эффективен, а его соперник - нет. Это и сделало разницу.

Нико Уильямс - вот главный герой вечера. Именно вингер "Атлетика" идеально выложил мяч на ногу сперва своему брату Иньяки, а затем и Горке Гурусете. Тем оставалось только забить с пары метров.

У "Осасуны" не менее удобные шансы имели Рубен Гарсия и Хуан Мохика, но один ударил в Унаи Симона, а другой - по воробьям.

Любопытный факт: последние полчаса "Атлетик" играл вдесятером, но на этом отрезке "Осасуна" не создала вообще ничего интересного. Такое впечатление, что баски в меньшинстве оборонялись лучше, чем в равных составах.

И, да - это их первая победа в сезоне. В таблице у Бильбао и Памплоны после двух туров по три очка.

2-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетик" - 0:2

Голы: Уильямс, 11, Гурусета, 20

"Осасуна": Айтор Фернандес - Пенья, Катена, Давид Гарсия, Мохика - Монкайола, Торро (Арнаис, 60), Орос (Рауль Гарсия, 74) - Рубен Гарсия (Авила, 61), Будимир, Мой Гомес (Ибаньес, 84)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Лекуэ, 34), Вивиан, Паредес, де Альбенис (Прадос, 84) - Весга, де Галларета - Уильямс (Рауль Гарсия, 84), Сансет, Нико Уильямс (Беренгер, 65) - Гурусета (Эррера, 65)

Предупреждения: Давид Гарсия, 59 - Лекуэ, 38, Сансет, 47, де Галларета, 71, Симон, 90+3

Удаления: Авила, 90+3 - Сансет, 59

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Сельта (Виго) Осасуна (Памплона)
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