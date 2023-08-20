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Барселона согласилась платить Десту часть зарплаты, чтобы он перешел в другой клуб
Переход уже согласован
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый защитник "Барселоны" и сборной США Сержиньо Дест продолжит карьеру в ПСВ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клубы договорились об аренде с необязательной опцией выкупа за 10 миллионов евро. Кроме того, "Барселона" взяла на себя обязательство покрывать половину зарплаты игрока.
Напомним, Дест перешел в "Барселону" в 2020 году, присоединившись из "Аякса". В прошлом сезоне 22-летний американец выступал на правах аренды в "Милане".
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Источник:Fabrizio Romano
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