Барселона согласилась платить Десту часть зарплаты, чтобы он перешел в другой клуб

Правый защитник "Барселоны" и сборной США Сержиньо Дест продолжит карьеру в ПСВ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клубы договорились об аренде с необязательной опцией выкупа за 10 миллионов евро. Кроме того, "Барселона" взяла на себя обязательство покрывать половину зарплаты игрока.

Напомним, Дест перешел в "Барселону" в 2020 году, присоединившись из "Аякса". В прошлом сезоне 22-летний американец выступал на правах аренды в "Милане".