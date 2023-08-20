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Севилья подписала голкипера Лейпцига

Испания
(1 голосов)

Игрок получил договор на один год

Севилья подписала голкипера Лейпцига

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" объявила о трансфере норвежского иглыпера Эрьяна Нюланда, ранее игравшего за "Лейпциг".

Игрок перешел на права свободного агента, а его контракт рассчитан на 1 год. В прошлом сезоне он провел всего три матча за немецкий клуб, являясь дублером.

Напомним, недавно "Севилью" покинул первый номер команды, голкипер Яссин Буну, перешедший в саудовский "Аль-Хилаль".

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В статье: Севилья РБ Лейпциг
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Источник:
Сайт ФК "Севилья"

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