Севилья подписала голкипера Лейпцига

"Севилья" объявила о трансфере норвежского иглыпера Эрьяна Нюланда, ранее игравшего за "Лейпциг".

Игрок перешел на права свободного агента, а его контракт рассчитан на 1 год. В прошлом сезоне он провел всего три матча за немецкий клуб, являясь дублером.

Напомним, недавно "Севилью" покинул первый номер команды, голкипер Яссин Буну, перешедший в саудовский "Аль-Хилаль".