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Севилья подписала голкипера Лейпцига
Игрок получил договор на один год
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" объявила о трансфере норвежского иглыпера Эрьяна Нюланда, ранее игравшего за "Лейпциг".
Игрок перешел на права свободного агента, а его контракт рассчитан на 1 год. В прошлом сезоне он провел всего три матча за немецкий клуб, являясь дублером.
Напомним, недавно "Севилью" покинул первый номер команды, голкипер Яссин Буну, перешедший в саудовский "Аль-Хилаль".
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Источник:Сайт ФК "Севилья"
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